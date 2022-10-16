انت الان تتابع خبر في ظل عدم موديلات جديدة .. اشتري سيارة مستعلة بـ40 ألف جنيه بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم تتوقف رغبة الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية في البحث عن أسعار السيارات المستعملة التي تصل قيمته إلي 100ألف جنية وذلك على الرغم من حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات في مصر طوال الفترة الماضية والحالية، وذلك بسبب عدد وجود موديلات جديدة من وبالأخص موديل 2023 في لدي وكلاء وتجار السيارات.أدت حالة الركود إلي تفشي ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير حيث أصحبت تقدر قيمته على بعض السيارات الجديد نسبة 50% من ثمنها، مما أدي إلي عزوف الكثير من راغبي الشراء عن الاتجاه إلي السيارات الجديدة والتوجه نحو المستعمل الذي بات الملاذ الآمن للكثير من فئات الشعب المصري.

1- دايو ماتيز : تبدأ أسعارها من بين 40 إلى 55 ألف جنيه، ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع.

2- فيات سيينا : تبدأ ‘سعرها من 50 ألف جنيه إلي 85 ألف جنيه للموديلات المقدمة بدءاً من 2000 حتى 2008.

3- فيات شاهين: تبدأ سعرها من 45 إلى 65 ألف جنيه.

4- دايو نوبيرا : تبدأ سعرها من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه