انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022.. السيدان الرياضية خطفت قلوب الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جميع عشاق السيارات بدأوا يبحثون عن سعر ومواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري، وذلك لأنها ذات فئات مقدمة من هذه النسخة، وتنتمي لفئة السيدان ذات الشكل الرياضي وزادت بقيمة وصلت لـ 25 ألف جنيه.

مواصفات بيجو 508 موديل 2022

يتوفر في سيارة بيجو 508 موديل 2022 محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ذات قوة 165 حصان، و240 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات ومعه سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ الساعة، وتنطلق من 0 لـ 100 كم/ ساعة أثناء 8.7 ثانية، وهذا بجانب أنها بها قدرات قوتها 215 حصان و300 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وهذا ما يعطيها القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ ساعة في خلال 7.5 ثانية.