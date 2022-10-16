سعر ومواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022.. السيدان الرياضية خطفت قلوب الكل

رياض - احمد صلاح - جميع عشاق السيارات بدأوا يبحثون عن سعر ومواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري، وذلك لأنها ذات فئات مقدمة من هذه النسخة، وتنتمي لفئة السيدان ذات الشكل الرياضي وزادت بقيمة وصلت لـ 25 ألف جنيه.
مواصفات بيجو 508 موديل 2022
بيجو 508 موديل 2022 من الداخل
ويوجد في السيارة العديد من التجهيزات ومن أهمت فرامل مانعة الانغلاق، وأيضاً برنامج التوزيع الإلكتروني لكل المكابح، وهذا بجانب توفير فيها الوسائل الهوائية ومكيف الهواء ومقود الحركة ذات الوظائف المتعددة وحساسات الحركة، وكاميرا تساعد في التحكم بسهولة، وفيها جنوط رياضية.
سعر بيجو 508 موديل 2022
الفئة الأولى بيجو 508 موديل 2022 بسعر 699.990 ألف جنيه بدلاً من 674.990 ألف جنيه.
الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2022 بسعر 763.900 ألف جنيه بدلاً من 738.990 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 819.990 ألف جنيه بدلاً من 794.990 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 825.990 ألف جنيه بدلاً من 800.990 ألف جنيه.
فئة جي تي ماكس الاولى بيجو 508 موديل 2022 بسعر 914.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه.
الفئة جي تي ماكس الثانية بيجو 508 موديل 2022 بسعر 919.990 ألف جنيه بدلاً من 894.990 ألف جنيه.