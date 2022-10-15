انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات كوبرا فورمينتور 2022.. اعرفوا ليه زادت ربع مليون مرة وحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات سيارة كوبرا فورمينتور 2022 وذلك بعد الزيادة الجديدة على سعرها. حيث قدرت بحوالي مئتين وخمسين الف جنيه مصري.. مما أثار تساؤلات بين المستهلكين ومتابعي أخبار أسعار السيارات في السوق المصرية.. حيث تعرضت السيارات لتغير في أسعارها جرّاء ارتفاع أسعار السيارات الجنوني في الفترة الأخيرة.. سبق وأن شاركنا معكم عدة قوائم لأسعار السيارات بعد الزيادة.. اليوم نشارككم التفاصيل الكاملة حول كوبرا فورمينيتور الجديدة من سعر ومواصفات.

كشفت شركة كوبرا عن نيتها بإطلاق إصدار فورمينتور منذ منتصف اغسطس الماضي، مبينةً عن عزمها بإطلاق سيارة كهربائية ذكية بالكامل عام 2025 بأداء عالي. حيث ستكون كوبرا فورمينتور تجربة تكشف عما ستحمله إصداراتها في المستقبل.

أهم مواصفات كوبرا فورمينتور:

محرك رباعي الأسطوانات سعته 2000 سي سي.. يولد قوة تبلغ 190 حصان وبعزم 320 نيوتن مزود بناقل حركة يتألف من سبع سرعات.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.

يمكن ان تقطع السيارة مسافة 218 كيلو متر خلال ساعة.

مجهزة بمقاعد جلدية بالكامل مع وسائد هوائية وشاشات إضافةً لمنظومة كاملة للتكييف.

سعر كوبرا فورمينتور 2022 في مصر

يبلغ سعر الإصدار حوالي مليون و64 ألف جنيه، بعد زيادة قدرت ب 240 الف جنيه.