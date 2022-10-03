انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات شيري تيجو 8 موديل 2022.. اعرفوا ثمنها قبل ما تفكروا تشتروها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدّم إليكم سعر ومواصفات شيري تيجو 8 موديل 2022، خاصةً بعد ارتفاع ثمنها في موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت بكافة أنواع السيارات خاصةً الفئات الرياضية والعائلية، حيث تقدّر قيمة الزيادة وسطيًا مابين 25.000 جنيه و 60.000 جنيه، وذلك استنادًا لنوع وحالة السيارة، في مقالنا هذا سوف نقدّم لكم كافة التفاصيل حول عربة “شيري تيجو 8” مشيرين إلى أهم وأبرز مواصفاتها، ومبيّنين سعرها بعد الزيادة حسب الفئات.

سبق وأن شاركنا معكم شروحات حول عدة إصدارات من “شيري”، مثل شيري 7 تيجو وغيرها الكثير، يمكنكم الاطلاع على مواصفات شيري 8 تيجو، وأبرزها:

محرّك رباعي الأسطوانات يولّد قوةً قدرها 145 حصانًا، إضافة إلى منظومة فرامل ABS ومكابح EBD، كما أنها مزودة بخاصيّة التحكم في الجرّ ونظام متطور من الوسائد الهوائية، إضافةً إلى الشاشات الذكية الموزعة والمكيّفات، مع برنامج دعم كامل لتسهيل القيادة في المرتفعات والمنحدرات.

سعر شيري تيجو 8 موديل 2022

سعر شيري تيجو 8 في مصر

الفئة الأولى: 585.000 جنيه مصري.

الفئة الثانية: 625.000 جنيه مصري.

زادت كلّ من الفئتين حوالي 20.000 جنيه بعد زيادة أسعار السيارات الاخيرة.