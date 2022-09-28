أقوى 5 سكوترات في مصر.. شوف اللي يناسبك من القائمة دي

رياض - احمد صلاح - هل تبحث عن سكوتر مناسب من حيث السعر والمواصفات؟ إليك إذًا أقوى 5 سكوترات في مصر ضمن قائمة، موضح فيها كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بهم إضافةً إلى الصور وأيضًا الأسعار، يمكنكم أيضًا الاطلاع على قائمة أقوى 5 سيارات مستعملة في مصر، في هذا المقال نستعرض لكم سعر ومواصفات أقوى السكوترات في السوق المصرية المحلية.
أقوى 5 سكوترات في مصر
جمعنا لكم أقوى الاسكوترات لعام 2022، والتي تم تزويدها بعدد من المواصفات المناسبة بأسعار جيّدة، إليكم هذه السكوترات مع أسعارها وصورها.
قائمة أقوى 5 سكوترات في مصر
- أولًا: سكوتر هوندا موديل 2022.
المواصفات: محرّك 1 سلندر قوّته 29 حصان، سرعته 134 كم/سا.
السعر: من 13.000 جنيه حتى 18.000 حسب الحالة.
- ثانيًا: سكوتر SYM موديل 2022.
المواصفات: محرّك 2 سلندر قوّته 30 حصان، سرعته 130 كم/ساعة.
السعر: 26.000 جنيه.
- ثالثًا: سكوتر اس واي ام سيمفوني اس 2022
المواصفات: المحرّك رباعي، قوّته 150 حصان، السرعة 114 كم:سا.
السعر: 35.000 جنيه.
- رابعًا: سكوتر فيديل موديل 2022
المواصفات: المحرك 150 سي سي، سعة خزان الوقود 6.5 لتر.
السعر: 38.000 جنيه.
- خامسًا: سكوتر اس واي ام جيت 14 موديل 2022.
المواصفات: محرك 150 سي سي، 10 نيوتن، سعة خزان الوقود 5.7 لتر.
السعر: يبدأ من 42.000 جنيه وصولًا إلى 50.000 جنيه حسب الحالة.