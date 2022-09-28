سيارات ومحركات

أقوى 5 سكوترات في مصر.. شوف اللي يناسبك من القائمة دي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أقوى 5 سكوترات في مصر.. شوف اللي يناسبك من القائمة دي والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - هل تبحث عن سكوتر مناسب من حيث السعر والمواصفات؟ إليك إذًا أقوى 5 سكوترات في مصر ضمن قائمة، موضح فيها كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بهم إضافةً إلى الصور وأيضًا الأسعار، يمكنكم أيضًا الاطلاع على قائمة أقوى 5 سيارات مستعملة في مصر، في هذا المقال نستعرض لكم سعر ومواصفات أقوى السكوترات في السوق المصرية المحلية.

أقوى 5 سكوترات في مصر

يميلُ كثيرون لشراء “سكوتر” وذلك لأسباب أهمّها سهولة حركته وسط الازدحام، يستهلك كميات اقتصادية من الوقود وسعره مناسب ويلبّي احتياجات التنقّل.

جمعنا لكم أقوى الاسكوترات لعام 2022، والتي تم تزويدها بعدد من المواصفات المناسبة بأسعار جيّدة، إليكم هذه السكوترات مع أسعارها وصورها.

 

قائمة أقوى 5 سكوترات في مصر

  •  أولًا: سكوتر هوندا موديل 2022.
سكوتر هوندا 2022

المواصفات: محرّك 1 سلندر قوّته 29 حصان، سرعته 134 كم/سا.
السعر: من 13.000 جنيه حتى 18.000 حسب الحالة.

  •  ثانيًا: سكوتر SYM موديل 2022.
سكوتر SYM 2022
سكوتر SYM موديل 2022.

المواصفات: محرّك 2 سلندر قوّته 30 حصان، سرعته 130 كم/ساعة.
السعر: 26.000 جنيه.

  •  ثالثًا: سكوتر اس واي ام سيمفوني اس 2022
سكوتر اس واي ام سيمفوني اس
سكوتر اس واي ام سيمفوني اس

المواصفات: المحرّك رباعي، قوّته 150 حصان، السرعة 114 كم:سا.
السعر: 35.000 جنيه.

  •  رابعًا: سكوتر فيديل موديل 2022
سكوتر فيديل
سكوتر فيديل موديل 2022.

المواصفات: المحرك 150 سي سي، سعة خزان الوقود 6.5 لتر.
السعر: 38.000 جنيه.

  • خامسًا: سكوتر اس واي ام جيت 14 موديل 2022.
سكوتر اس واي ام جيت 14
سكوتر اس واي ام جيت 14

المواصفات: محرك 150 سي سي، 10 نيوتن، سعة خزان الوقود 5.7 لتر.
السعر: يبدأ من 42.000 جنيه وصولًا إلى 50.000 جنيه حسب الحالة.

 
 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا