تويوتا مستعملة بحالة ممتازة بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بحالة ممتازة في المملكة تعتبر سيارات تويوتا من أكثر أنواع السيارات التي يوجد إقبال عليها ويحب كثير من المواطنين السعوديين الحصول على هذه السيارة حيث يوجد أكثر من 20 نوع من هذه السيارة، تعتبر سيارة تويوتا يارس سيدان من أكثر السيارات الأقل سعرا حيث يبدأ سعرها من 52000 ريال أما بالنسبة لأسعار سيارات لاندكروزر المميزة التي يوجد فيها عديد من المواصفات والأحجام، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم أسعار سيارات تويوتا بجميع المواصفات والاسعار مناسبة للجميع هذه السيارة توجد في الأسواق بسعر يبدأ من 53 . 500 ريال. تويوتا مستعملة بحالة ممتازة تويوتا راف 2014 مستعملة هذه السيارة بحالة جيدة وتوجد في جدة وعدد الكيلومترات يصل إلى 281 , 000 وقد تم إنتاجها في عام 2014.

كما يوجد فيها ناقل الحركة اوتوماتيك ولا يوجد تاريخ للحوادث لهذه السيارة.

وتتميز بوجود جنوط ألمنيوم نوع الدفع القيادة ويوجد فيها أربعة سلندر.

سعر هذه السيارة داخل الأسواق يصل إلى 53 . 500 ريال يمكنك التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء السيارة في أي وقت. تويوتا هايلوكس مواصفات واسعار تعرف عليها الآن … السيارة متوفرة للتنازل من بنك الراجحي سيارة تويوتا فورتشنر 2015 مستعملة تعتبر هذه السيارة من السيارات المفضلة لدى كثير من الأشخاص.

حيث يوجد فيه العديد من المواصفات المميزة وتتواجد في مدينة الرياض.

وقد تم إنتاج هذه السيارة في عام 2015 وتتميز باللون الرمادي وعدد الكيلومترات يصل إلى أكثر من 107 . 419.

كما أن نوع الدفع القيادة وتتميز بوجود 4 سلندر وجنوط ألمنيوم.

ويمكنك الحصول على هذه السيارة بكل سهولة حيث يصل سعرها إلى 56 . 000 ريال.

كما يمكنك التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء السيارة والحصول عليها من خلال الرقم الخاص به. اسعار سيارات تويوتا الجديدة وأفضل الفئات المتواجدة في الأسواق بمواصفاتها .. تعرف عليها تويوتا مستعملة كامري 2016 بحالة ممتازة تعد من أكثر السيارات المستعملة التي يوجد إقبال عليها كبير داخل المملكة السعودية.

التي يوجد إقبال عليها كبير داخل المملكة السعودية. وتتواجد هذه السيارة في مدينة الرياض حيث تم صناعة السيارة في عام 2016 .

كما يتوفر فيها ناقل الحركة أوتوماتيك ولا يوجد لها أي تاريخ من الحوادث.

أيضًا تتميز بوجود جنود المونيوم وأربعة سلندر.

كما أن نوع الدفع القيادة وسعر هذه السيارة يصل إلى 63 . 500 ريال ويمكنك التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء السيارة وسوف نعرض لكم وطرق التواصل من خلال السطور التالية.

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