نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب900 ريال أحصل علي سيارة تويوتا كورولا 2022 قسط شهري من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنين بمواصفات وإمكانيات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب900 ريال أحصل علي سيارة تويوتا كورولا 2022، قد أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل إمكانية التقسيط تويوتا كورولا 2022 وهي من أفضل الشركات المشهورة بشكل كبير للغاية داخل المملكة السعودية وتقوم بتقديم العديد المميزات حيث يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2022 بإمكانيات ومواصفات مميزة ويمكن تقسيطها لفترة تصل إلى خمس سنوات، لهذا سوف نوضح لكم تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل للتمويل بشكل تفصيلي حتي تتمكن من معرفة أهم مميزات ومواصفات وعيوب هذه السيارة إذا كنت تريد الحصول عليه وتقسيطها من مجموعة عبد اللطيف جميل.

ب900 ريال أحصل علي سيارة تويوتا كورولا 2022 قسط شهري

هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2022 وهي من السيارات المميزة سعرها إلى 29.700 ريال سعودي ويمكنك أن تقوم بالحصول على السيارة وسداد 900 ريال سعودي كل شهر ويمكن تقسيطها على مدار خمس سنوات ويتم دفع 27 فاصل 164 ريال وبعد ذلك تقوم بسداد الدفعة الأخيرة تبلغ قيمتها 31.720 ريال.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز هذه السيارة بوجود قطع غيار مكلفة والزجاج الخاص بها يوجد في خاصية حساسية المطر.

تتميز أيضا السيارة بوجود خزان وقود كبير وناقل الحركة أوتوماتيك بالإضافة إلى استهلاك الوقود بنسب قليلة.

يتواجد في السيارة وسائد هوائية للسائق مع وجود شاشة العرض جميع بيانات السيارة ومساحة التخزين الخلفية كبيرة.

عوامل الأمان في سيارة تويوتا كورولا 2022

يوجد في هذه السيارة وسائل الأمان حيث يتوفر فيها خاصية الفرامل المانعة للانغلاق وخاصية توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

كما تتميز بوجود وسائل هوائية في كل صفوف السيارة وأحذية أمان أمامية وخلفية وتعمل هذه السيارة بنظام الدفع الأمامي بالإضافة إلى وجود محيطية تعمل بزاوية 360 ويوجد فيها حساسات أمامية وخلفية.

تتميز أيضا السيارة بوجود الهواء على إطارات السيارة وتعمل بنظام الدخول الذكي دون حاجة إلى استخدام المفتاح.

عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022

نغم الإمكانيات الموجودة في هذه السيارة إلى أن الموتور الخاص بها ليس قول للغاية وضعيف في عزل الصوت الخارجي وبالتالي يشعر البعض بإزعاج أما بالنسبة لوسائل الأمان غير كافية ويوجد في الفئات الأعلى أنظمة أمان مميزة.