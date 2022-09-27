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عمر شويل - جدة فرصة .. سيارات مستعملة من غير مقابل للتنازل بنظام إيجار منتهي بالتمليك، توفرت للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا سمارت بلاس موديل 2022 مستعملة قراءة عدادها 29 ألف كم قابل للزيادة، السيارة شبه جديدة بدون عيوب ومضاف لها تظليل عازل حراري بالاضافة إلى حمايات متعددة وتلبيس للأرضية. السيارة إيجار منتهي بالتمليك عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري 1564 ريال، وهي متوفرة للتنازل بدون مقابل بسبب ظروق عائلية والرغبة في استخراج قرض، عدد الأقساط المدفوعة 6 ومتبقي سداد 54 قسط بالاضافة إلى دفعة نهائية بقيمة خمسين ألف ريال.

سيارات مستعملة من غير مقابل للتنازل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سنتافي 2021 نص فل قراءة عدادها 19550 ألف كم، ماكينة 6 سلندر 3500CC تولد قوة 272 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بنقاط عمياء، تحذير الخروج عن المسار، خاصية اعادة السيارة الى المسار، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا رجوع خلفية، شفتات على الطارة، فتحة سقف بانوراما، الكراسي قماش فاخر، حمايه ضد الحرارة على النوافذ. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1855 ريال، تم سداد أقساط 14 شهراً ومتبقي دفع 46 قسط + دفعة نهائية قيمتها 60 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

تتوفر للتنازل سيارة تويوتا راف فور 2021 هايبرد قراءة عدادها 41 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 2500CC تولد قوة 215 حصان والقير اوتوماتيك، تم اضافة فرش جلد، نانو سيراميك للسيارة كاملة وعازل الحرارة لكامل الزجاج. تتميز بإمكانية التشغيل الذكي للمحرك، تحكم مقود، حساسات ضغط الاطارات، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية دعم المكابح، كاميرا خلفية، حساسات خلفية، ليد وجنوط، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات صوت. السيارة للتنازل على بنك الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1823 ريال، تم سداد أقساط سنتين ومتبقي دفع الثلاث سنوات المتبقية بالاضافة إلى قيمة دفعة التملُك البالغة 43 ألف ريال.

تقبيل سيارات بدون شروط

تتوفر للتنازل سيارة كيا كادينزا مستعملة موديل 2021 قراءة عدادها 35 ألف كم، ماكينة 6 سلندر 3500CC تولد قوة 290 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بإمكانية التحكم الكهربائي بالمقاعد، مقصورة خشبية، ليد، إكسسوارات كروم، تحكم دريكسون، دخول ذكي، فرامل مانعة للانغلاق، شاشة ترفيه، جنوط، حساسات وكاميرا خلفيه، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بطاقة ذاكرة، بلوتوث، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تشغيل بصمة. السيارة بها عدة صدمات بالمقدمة والجانب كما هو موضح بالصور ومتوفرة للتقبيل بدون شروط على الراجحي بقسط شهري 1713 ريال، تم سداد أقساط سنة وشهرين ومتبقي دفع 46 قسط على نهاية التمويل.