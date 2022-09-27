نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا كامري 2023 السعودية toyota camry 2023 كل المواصفات بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كامري 2023 toyota camry 2023 نقدمه لكم بأحدث الأسعار المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، وفقًا لتوكيل عبداللطيف جميل تويوتا، ويبدأ سعر السيارة من 99,245 ريال سعودي، وتعد السيارة السيارة كامري تويوتا من السيارات السيدان التي تتمتع بأفضل المواصفات على الإطلاق، ولذا طرحت منها الشركة اليابانية المصنعة العدبد من الإصدارات.

سعر سيارة تويوتا كامري 2023 السعودية toyota camry 2023 كل المواصفات بالصور

سعر سيارة تويوتا كامري في السعودية يعد بالسعر المناسب لمختلف الفئات الإجتماعية، فهي من السيارات السيدان التي تتمتع بمواصفات قوية ومحرك فريد من نوعه، كما أنها تلائم الطرق داخل المملكة، ويوجد من السيارة ألوان عديدة جعلت منها مناسبة لكل الأذواق، كما يوجد منها إصدارات كثيرة وفقًا لإستخدام المالك ليختار منها ما يشاء.

تويوتا كامري 2023

يعد الطراز كامري من أقوى سيارات تويوتا وأكثرها طلبًا في المملكة العربية السعودية، فبعد نجاح الموديل كامري 2022 قررت الشركة طرح الموديل كامري 2023 بمواصفات أعلى من السابق، وبهذا زاد الإقبال عليه، وتتيحه عبداللطيف جميل بسعر مناسب لإصدارات السيارة الخمس.

مواصفات toyota camry 2023

تمتلم السيارة محرك بسعة 2.5 لتر، يحتوي على عدد 4 اسطوانات.

القوة القصوىللمحرك أثناء السير هي 204 حصان.

أما العزم الأقصى للدوران في السيارة فهو 243 ن.م.

.واسير السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بعدد 8 سرعات مختلفة.

.واسير السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بعدد 8 سرعات مختلفة. صممت السيارة بأبعاد 4885 مم طول × 1840 مم عرض × 1445 مم ارتفاع.

سعر كامري 2023 في السعودية

طُرح الإصدار الأول من السيارة toyota camry LE STD بسعر 99,245 ريال سعودي.

نجد الإثدار الثاني من السيارة toyota camry LE بسعر 102,925 ريال سعودي.

بينما صدر الإصدار الثالث من السيارة toyota camry HEV LE بسعر 103,500 ريال سعودي.

GLE

GLE أما الإصدار الرابع من السيارة toyota camry فهو بسعر 112,355 ريال سعودي.

وفيما يخص الإصدار الخامس والأخير من السيارة toyota camry HEV GLE فهو بسعر 114,770 ريال سعودي.

قدمنا لكم سعر سيارة تويوتا كامري 2023 في داخل المملكة العربية السعودية، والتي طرحنا لكم كل مواصفاتها بالصور تفصيلًا، كما ذكرنا لكم عدد الإصدارات وسعر كل إصدار منهم، وللمزيد من أخبار اسعار السيارات داخل دول الخليج والوطن العربي تابعونا يوميًا من خلال موقعنا الرسمي.