نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث نسخة جذبت جمهورًا كبيرًا..سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات وإمكانيات عالية في سوق السيارات السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية كيا إحدى أكبر وأقوى الشركات في هذه الصناعة، مؤخرًا عن إطلاق سيارة كيا سبورتاج 2023 وهي سيارة جديدة وقوية وأوضحت الشركة أن فئة كيا سبورتاج جذبت جمهورًا كبيرًا لها وتصميماتها لأنها موطن لمجموعة متنوعة من الميزات والقدرات المذهلة، جذابة ولهذا قررنا توضيح كافة المعلومات التي تم التحقق منها وذكرها عن السيارة من قبل الشركة المصنعة في المقالة التالية، سنقدم لك أهم المعلومات حول هذا الموضوع

مواصفات كيا سبورتاج 2023

يمكننا أن نرى ذلك من خلال إمكانياتها ومواصفاتها وإليكم شرح تم تقديم كيا سبورتاج 2023 بمواصفات ومميزات رائعة جذبت الكثير من العملاء.

يوجد خياران مختلفان للمحرك متضمنين في السيارة.

تبلغ سعة المحرك الأول 2000 سم 3 و 4 سلندرات ويمكنه أن يولد 159 حصانًا و 192 نيوتن متر من عزم الدوران.

بالإضافة إلى ذلك المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

المحرك الثاني مزود بشاحن توربيني بقوة 1600 سي سي وأربع أسطوانات وعزم دوران 265 نيوتن متر على الرغم من أن قوته لا تتعدى 180 حصان.

يقترن هذا المحرك بصندوق تروس أوتوماتيكي DCT بسبع نسب.

يتم تضمين ستة وسائد هوائية وتقنية للمساعدة في ثبات المقطورة المسلسلة كميزات حماية وأمان في كيا سبورتاج 2023.

بالإضافة إلى ذلك تأتي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية مع مساعدة في الحفاظ على المسار.

خصائص كيا سبورتاج 2023

تتمتع كيا سبورتاج بمظهر مميز وأنيق وجذاب. توفر السيارة استهلاك الوقود حيث تستخدم 7.5 لترًا فقط من البنزين لكل 100 كيلومتر. السيارة مجهزة بكافة خيارات الترفيه لراحة السائق والركاب. اعتمادًا على مكان وجود السيارات يتم خفض مرايا الرؤية الجانبية للسيارة. نتيجة للعجلات الطويلة يتميز ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات بمساحة داخلية واسعة. توجد المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة هناك ولها أربع عجلات.

تكلفة سيارة كيا سبورتاج 2023 في سوق السيارات السعودي

ستقدم كيا سبورتاج 2023 خمس فئات معدات متميزة بأسعار متفاوتة، أسعار هذه الفئات في المملكة العربية السعودية كالتالي: