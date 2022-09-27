نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النترا للبيع في السعودية 7500 ريال، سيارة هيونداي مستعملة رخيصة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة النترا للبيع في السعودية 7500 ريال، هذه السيارة الكورية التي لا تعبر طريقا إلا وتجد منها المئات، التي حصدنا منها ألاف التعليقات في المقالات السابقة مطالبة لنا بعرضها، لا عجب وإنها من الأكثر مبيعا في العالم وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص، يتهافت عليها الجميع في المملكة العربية السعودية سواء كانت جديدة أو مستعملة، سواء المستخدم أعزبا أو يملك عائلة، شابا أو كهلا، وسنبدأ السلسلة بمشية الله بالسيارة هيونداي النترا مستعملة للبيع في السعودية باسعار تبدأ من 7500 ريال سعودي. النترا للبيع في السعودية 7500 ريال أولا سيارة هيونداي النترا موديل 2008: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي الوزارات.

السيارة مستعملة موديل 2008 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أبيض، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف.

سعر السيارة: 7500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة هيونداي النترا موديل 2012: موقع السيارة: مدينة الطائف، حي الشهداء الشمالية.

السيارة مستعملة موديل 2008 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أبيض (بالدهان الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية.

سعر السيارة: 10000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة هيونداي النترا موديل 2012: موقع السيارة: مدينة جده، حي المحمدية.

السيارة مستعملة موديل 2008 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 213 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (تم إعادة بعض أجزاء السيارة لوجود عيوب في الجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: تكييف.

سعر السيارة: 21000 ريال سعودي (نقدي فقط). رابعا سيارة هيونداي النترا موديل 2014: موقع السيارة: مدينة حفر الباطن، حي البلدية.

السيارة مستعملة موديل 2014 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 228 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: رمادي (تم إعادة بعض أجزاء السيارة رش تجميلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، فتحة سقف، تاتش سكرين، مرايا جانبية كهربائية، بلوتوث، حساسات باركنج، كاميرا خلفية، مثبت للسرعة.

سعر السيارة: 16000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النترا للبيع في السعودية 7500 ريال، سيارة هيونداي مستعملة رخيصة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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