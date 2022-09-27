نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عربية عائلية وصلت …سيارة تويوتا راش 2023 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا راش 2023 الحديثة ، تعد سيارة تويوتا راش 2023 من إنتاج شركة تويوتا الغنية عن التعريف والتي تشتهر بإنتاج أفضل أنواع السيارات ومنها سيارة تويوتا راش 2023 التي تتميز بمقصورة داخلية فسيحة تتسع ل 7 أشخاص وتناسب النشاط اليومي والتنقلات المختلفة، مصممة بشكل أنيق وهي متعددة الاستخدامات ورياضية، يتوفر منها إصدارين STD و GL ويوجد منها ألوان متعددة مثل البرونزي والأبيض والفضي والأحمر والأحمر الداكن والأسود. سيارة تويوتا راش 2023 الحديثة مواصفات محرك تويوتا راش 2023 يتكون محرك تويوتا راش 2023 من 4 أسطوانات ويأتي بسعة 1500 سي سي.

تبلغ قوته القصوى 103 حصان لكل 6000 دورة في الدقيقة.

ويصل عزم دوران المحرك إلى 136 نيوتن لكل متر خلال 4200 دورة في الدقيقة الواحدة.

اقترن المحرك بناقل حركة أتوماتيك يشمل أربع سرعات.

تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

يعتمد المحرك على نظام الدفع الخلفي للعجلات.

ويستهلك وقود بمعدل لتر واحد لكل 16.3 كيلو متر. أبعاد سيارة تويوتا راش 2023 تتميز سيارة تويوتا راش 2023 بمقصورة واسعة وتتراوح أبعادها بين 4435 مليمتر للطول.

بينما العرض 1695 ملليمتر والارتفاع 1705 مليمتر. المميزات الخارجية في سيارة تويوتا راش 2023 تحتوي تويوتا راش 2023 على العديد من المميزات مثل: كشافات الضباب الأمامية

الجناح الخلفي

عوارض السقف

جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة

المرايا الخارجية والتي تأتي باللون الهيكل

التحكم الكهربي مع إشارات الانعطاف

شبك أمامي أسود من الكروم مميزات الداخلية للسيارة تويوتا راش 2023 تشتمل المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا راش 2023 على عدد من المميزات مثل: مكيف الهواء الأمامي الأتوماتيك

واقيات الشمس بدون غطاء أو إضاءة

مقود مكسو بالجلد

فرش المقاعد من القماش الفاخر

وقود متحرك للأسفل وللأعلى.

نوافذ وأقفال كهربائية

مكيف هواء خلفي يمكن استعماله يدويا للتبريد. النظام الصوتي والترفيهي في تويوتا راش 2023 يتكون النظام الصوتي في سيارة تويوتا راش 2023 من 8 سماعات.

تويوتا راش 2023 من 8 سماعات. ويدعم نظام ابل كار بلاي.

ويأتي بشاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 7 بوصة.

كما يوجد منفذ يو اس بي.

ومزود بخاصية الشحن السريع. سعر سيارة تويوتا راش 2023 يبلغ سعر سيارة تويوتا راش 2023 STD نحو 73,255 ريال سعودي.

تويوتا راش 2023 STD نحو 73,255 ريال سعودي. بينما يبلغ سعر تويوتا راش 2023 فئة GL بسعر 79,005 ريال سعودي.

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