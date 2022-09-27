انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2022.. شوفوا بقت كام بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تكشف شركة شيري الصينية الغطاء عن إصدارها الجديد ألا وهو شيري تيجو 7 برو 2022 وذلك على فئتين أطلقتهما الشركة في الأسواق العالمية، لكن ماهي أبرز مواصفات وعيوب هذا الإصدار الجديد من شيري؟ وهل تأثرت بارتفاع الأسعار الذي طال مختلف أنواع السيارات في السوق المصرية، حيث أن متوسط سعر الزيادة قثدّر مابين 25.000 و 60.000 جنيه مصري، خصيصصا السيارات من فئة SUV متعددة الاستعمالات الرياضية، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم أهم وأبرز المعلومات من سعر ومواصفات خاصة بعربة شيري تيجو 7 برو 2022.
سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2022
زوّدت شيري إصدارها الأخير شيري تيجو 7 برو 2022 بعدد من المواصفات القوية وذات الجودة، حيث دمجت بين مقاييس عالية من وسائل الرفاهية، الأمان وتكنلوجيا القيادة، ولعل هذه الميزات أبرزها:
- محرك رباعي الأسطوانات ينتج قوة قدرها 210 نيوتن.
- شاشات عرض عالية الجودة متعددة الوسائط، مكيفات موزعة بين قسميّ السيارة الأمامي والخلفي.
- حساسات ركنية خلفية اوتوماتيكية.
- منظومة وسائد هوائية كاملة للحماية.
- موانع انزلاق للحماية.
سعر شيري تيجو 7 برو 2022
- الفئة الأولى: 550.000 جنيه مصري.
- الفئة الثانية: 595.000 جنيه مصري.