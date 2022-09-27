انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2022.. شوفوا بقت كام بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تكشف شركة شيري الصينية الغطاء عن إصدارها الجديد ألا وهو شيري تيجو 7 برو 2022 وذلك على فئتين أطلقتهما الشركة في الأسواق العالمية، لكن ماهي أبرز مواصفات وعيوب هذا الإصدار الجديد من شيري؟ وهل تأثرت بارتفاع الأسعار الذي طال مختلف أنواع السيارات في السوق المصرية، حيث أن متوسط سعر الزيادة قثدّر مابين 25.000 و 60.000 جنيه مصري، خصيصصا السيارات من فئة SUV متعددة الاستعمالات الرياضية، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم أهم وأبرز المعلومات من سعر ومواصفات خاصة بعربة شيري تيجو 7 برو 2022.

سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو 2022