نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر جي كلاس 2022 G-Class في السعودية والكويت ؟ .. وما هي أبرز الموصفات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر جي كلاس 2022 في السعودية. حيث تعتمد الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا على صنع وإنتاج السيارات من أجل توفير الوقت والراحة للبشر وتوفر العمل للملايين من العمال، وتعمل الشركات المصنعة للسيارات على التطوير الدائم للسيارات والذى له التأثير الهائل في حياة الإنسان، ومن بين هذه الشركات الشركة الألمانية مرسيدس بنز التي تقدم لنا انتاجاً جديداً فاخراً ومتميزاً في عالم السيارات ألا وهو “مرسيدس جي كلاس 2022” ومن خلال مقالنا هذا نتعرف على سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 وكم سعرها ومواصفات محرك مرسيدس جي كلاس وكذلك عيوب مرسيدس جي كلاس 2022.

سيارة مرسيدس جي كلاس G-Class 2022

تعد سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 سيارة دفع رباعي من الطراز الأول متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم فاخرة أنتجتها الشركة المصنعة الألمانية مرسيدس بنز وتم إطلاقها لأول مرة في عام 1979 وتضم مجموعة واسعة من الميزات والخصائص من مقصورة فسيحة وواسعة، ومواد تصنيع عالية الجودة ومقاعد مريحة مصنوعة من الجلد وأنظمة معلومات وترفيه عالية التقنية وأداء ديناميكي قوي، وتنال اعجاب واهتمام الكثير من راغبي تملك السيارات ومنتشرة بين المشاهير ونجوم الرياضة والأثرياء في مختلف أنحاء العالم.

كم سعر جي كلاس 2022 في السعودية

كم سعر جي كلاس 2022 في السعودية تشتهر مرسيدس بنز جي-كلاس 2022 بتقنية عالية وأسعار تنافسية تختلف في السوق بحسب الدولة والرسوم المفروضة، كما أن كل من المحرك والتصميم الخارجي والميزات للسيارة لهم دور بارز في تحديد كم سعر جي كلاس 2022.

حيث جاء سعر السيارة G-Class 2022 في المملكة العربية السعودية كالتالي:

سعر سيارة جي كلاس G550 في السعودية ابتداء من 494.000 ريال سعودي أما سعر سيارة G63 في السعودية ابتداء من 587.000 ريال سعودي

كم سعر جي كلاس 2022 في الكويت

ونتناول معكم في الآتي سعر مرسيدس جي كلاس 2022 في دولة الكويت. والتي جاءت أسعار بشكل متقارب لما يلي :

سعر مرسيدس جي 500 2022 في الكويت يتراوح سعرها ما بين بين 50 ألف لـ 58.330 دينار كويتي – أي بما يعادل من 165.318 إلى 192.866 دولار أمريكي أما سعر مرسيدس جي 63 في الكويت فيبدأ سعرها من 65.830 لـ 70.830 دينار كويتي – وذلك بما يعادل 217.464 حتى 234.085 دولار أمريكي

مواصفات محرك مرسيدس جي كلاس 2022

مواصفات محرك مرسيدس جي كلاس 2022 ، تأتي سيارة Mercedes G-Class 2022 بمحركين أحدهما لموديل مرسيدس G 550 والآخر لموديل G-Class Brabus AMG G63. وذلك كما يلي :

المحرك الأول

محرك بنزين V8 بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 لتر متواجد في الفئة G550.

قوة حصانية تبلغ 416 حصان / 5250 – 5500 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران يبلغ 610 نيوتن متر / 2000 – 4750 دورة في الدقيقة.

تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.6 ثانية.

السرعة القصوى قد تصل إلى 209 كيلومتر في الساعة (130 ميل في الساعة).

استهلاك الوقود في mercedes benz G550 تسجل 12.38/13.84 لتر لكل 100 كيلومتر في المدينة / الطريق السريع.

المحرك الثاني

محرك بنزين V8 بشاحن توربيني مزدوج سعة 4.0 لتر متواجد مرسيدس amg G63.

قوة حصانية تبلغ 577 حصان / 6000 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر / 2500 – 3500 دورة في الدقيقة.

تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.5 ثانية.

السرعة القصوى قد تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة (137 ميل في الساعة).

استهلاك الوقود في mercedes benz G63 تسجل 14.7/18.09 لتر لكل 100 كيلومتر في المدينة / الطريق السريع.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تجهيز سيارة مرسيدس g class 2022 بخزان وقود بسعة 100 لتر، والذي يسمح بقطع مسافة 764 كيلومتر بالنسبة لطراز G550 و 595 كيلو متر بالنسبة لطراز G63 قبل إعادة التزود بالوقود من جديد.

عيوب سيارة مرسيدس جي كلاس 2022

عيوب سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 بالرغم من أن سيارة Mercedes G-Class 2022 واحدة من أفضل المركبات للطرق الصعبة ذات تقنية عالية ومميزات عديدة إل أنها لا تخلو من العيب التي جاءت كالتالي: