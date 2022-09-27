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عمر شويل - جدة كم سعر سيارة هونشي في السعودية جميع الإصدارات، يسأل الكثيرين هذا السؤال بعد أن بدأت سيارات هونشي في الانتشار في المملكة حيث أنها تُمثل سيارات الرئاسة في السوق الصيني، سيارة هونش H9، هي السيدان كبيرة الحجم وفاخرة ومخصصة لرجال الأعمال، وتعد أكبر إصدارات الشركة الصينية حتى وقتنا الحالي، وتتميز السيارة بالأبواب ثقيلة الحجم ووجود شاشة داخلية ثنائية ترحيبية، ومقاعد عليها غطاء جلدي فاخر، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على أسعارها داخل المملكة.

كم سعر سيارة هونشي في السعودية جميع الإصدارات

تتمثل أسعار سيارة هونشي على النحو الآتي:

سعر هونشي اتش 9

سيارة من فئة اكزكتف 6 سلندر لونين بسعر 354,400 ريال.

من فئة اكزكتف بلون واحد فقط بسعر 339,000 ريال.

سيارة هونشي من فئة فئة كومفورت ذات لونين بسعر 307,900 ريال.

كومفورت بلون واحد بسعر 292,300 ريال.

سيارة هونشي فئة 4 سلندر بلونين بسعر 277,100 ريال.

سيارة فئة 4 سلندر لون واحد بسعر 256,000 ريال.

سيارة هونش H9، سيارة كبيرة الحجم وفاخرة لفئة رجال الأعمال، هي أكبر إصدارات الشركة الصينية، وتتميز السيارة بالأبواب ثقيلة الحجم ووجود شاشة داخلية ثنائية ترحيبية، ومقاعد عليها غطاء جلدي فاخر، بالسابق كانت السيارة توفر التحكم بالمقاعد الخلفية بشكل كهربائي عبر أزرار وفي الموديل الحالي أصبح التحكم عبر أزرار على الشاشة الخلفية، كما يوجد فتحة سقف بانوراما والكونسول الوسطي عريض الحجم على إنارة اليد داخل السيارة، أيضًا يوجد ذر دائري من أجل تحديد وضعية القيادة وذر لتشغيل المحرك بالكونسول الوسطي، أيضًا تأتي السيارة بمحرك من سعة 2.0 لتر تيربو بالحقن المباشر، وبقوة 250 حصان وعزم للدوران 380 نيوتن متر وناقل الحركة ذو 7 سرعات اوتوماتيكي ثنائي الكلتش.

وتتميز السيارة بأن كل الفئات تمتلك جميع وسائل الأمان والراحة كمثبت السرعة والتنبيه قبل الاصطدام، والمحافظة على تنبيه السائق ورصد الحركة العمياء والكاميرا المحيطية والحساسات .

سعر هونشي اتش 5

سيارة هونشي فئة لاكجري سعرها 89,900 ريال.

سيارة هونشي فئة فلاجشيب سعرها 101,900 ريال.

سيارة فاخرة ولكنها أصغر في الحجم من الفئة السالفة، يوجد بداخليتها لونين بالمقاعد والأبواب الداخلية والكونسول الوسطي، بالسيارة شاشة ملاحة واحدة فقط بالكونسول الوسطى، ويوجد خلف الدركسون عدادات السرعة في شكلها التقليدي. يوجد بالمقاعد الخلفية مسند رأس، تكاية وسطية قابلة للفتح و الإغلاق، ومزودة بشاشة، أما عن صرفية الوقود في المتوسط 16.8 لتر لكل كم، تأتي السيارة بألوان الأزرق والأسود والأبيض والفضي والذهبي، ومحرك السيارة سعة 1.8 لتر تيربو بعدد 4 سلندر، ومحرك الكهربي ينتج عنه قوة 196 حصان وعزم الدوران 320 نيوتن متر وناقل الحركة المكون من 6 سرعات.

أما عن أبرز وسائل الأمان فبها خاصية التنبيه من مغادرة حارة الطريق، وأيضًا التنبيه قبل الاصطدام ومزودة بمثبت السرعة الذكي، خاصية كاميرا محيطية 360 درجة و خاصية رصد النقطة العمياء بالفئة الأعلى منها.

سعر هونشي HS5

سيارة هونشي فئة ديولكس بالدفع الامامي بسعر 145,000 ريال.

سيارة هونشي فئة ديولكس الدفع الرباعي بسعر 159,900 ريال.

وهي سيارة كروس اوفر ذات حجم متوسط، وبها اطارات ميشلان ذات تصميم رياضي، مقاعدها من الجلد الفاخر والمخمل وقابلة للتحريك بشكل كهربائي وقابلة للتبريد والتدفئة، والكونسول الوسطي عريض، وناقل الحركة ذو تصميم كلاسيكي، أيضًا مزودة بزر دائري لتحديد وضعية القيادة و مكان مخصص لشحن الهواتف لاسلكيًا، كما يوجد شاشتين متلاصقين معل من الكونسول الوسطي وخلفالدركسون للملاحة وعدادات السرعة، وداخلية الأبواب عليها غطاء جلد مطرز، ولمسات من الكاربون فايبر، ومساحة بالمقاعد الخلفية مع تكاية وسطية وفتحات للمكيف الخلفي، ويعمل الصندوق الخلفي كهربائيًا ويوجد إنارة منتشرة داخل السيارةـ أما عن محرك السيارة من سعة 2.0 لتر ويستهلك 14.1 لكل لتر بنزين.

سعر هونشي HS7

سيارة هونشي من فئة فئة لاكجري سعرها 250,000 ريال.

كبيرة عائلية فاخرة بها ثلاث صفوف تتسع لـ 8 أفراد، داخلية السيارة غطاء جلد فاخر،الكونسول الوسطي عريض الحجم وبيه كثير من الأزرار لتحديد وضعية القيادة.