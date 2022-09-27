نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الفخامة.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2023 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا يارس 2023، كشفت شركة تويوتا اليابانية للسيارات عن أحدث إصدارتها وهى سيارة تويوتا يارس 2023 الجيل الرابع الجديد والتي تم وصولها بالفعل إلى الأسواق العربية، فهي الآن متواجدة فى السعودية من خلال الوكيل المعتمد لها وهى شركة عبد اللطيف جميل، وتعد سيارة تويوتا يارس هى سيارة سيدان صغيرة الحجم تتمتع بشكل أنيق ورياضي فهي تتناسب بشكل كبير مع فئة الشباب بالسعودية، لذلك يبحث الكثير عن أهم المواصفات القياسية لسيارة تويوتا يارس التي تشمل مميزاتها وعيوبها والتعرف على الشكل الداخلي والتصميم الخارجي لها والذي سوف نتعرف عليه من هذا المقال لاتخاذ قرار الشراء والبحث عن أهم ما يحتاج إليه معظم مالكي السيارات.

تويوتا يارس 2023

تعد سيارة تويوتا ياريس 2023 من السيارات العملية والاقتصادية فى استهلاك الوقود وهو أهم ما يبحث عنه مالكي السيارات بشكل عام، فهى سيارة صغيرة الحجم حيث يبلغ عرضها 1740 ملم، وبطول 4,425 ملم، ورغم ذلك فإنها تتمتع بتصميم أنيق وجرئ إلى جانب تمتعها بالراحة الكبيرة والأمان، حيث تحتوى على فتحتات تهوية كبيرة الحجم ومساحات كبيرة فى المقاعد الخلفية من الراحة فى تحريك الأقدام، فهى تجمع بين التصميم الأنيق والمتعة والرفاهية فى قيادة السيارات كما تأتى بمصابيح أنيقة وتحتوى على عدد 5 كراسي داخلية بألوان مختلفة ومنها الأحمر مع الأسود، أو البيج مع الأسود.

مواصفات تويوتا يارس 2023 القياسية والفنية

تتمتع تويوتا يارس بكافة وسائل الأمان والحماية، حيث تحتوى على 2 وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام المساعدات فى صعود المنحدرات، وتحتوى على ضوء فرامل الطوارئ والأحزمة الخاصة بالأمان، مع وجود أقفال خلفية لأبواب السيارة لحماية الأطفال.

تأتى السيارة بمحرك بنزين يبلغ سعته 1.5 لتر، وسرعة تصل إلى 105 حصان.

تصل سعة محرك السيارة 1.5 لتر 4 سلندر.

تستهلك السيارة 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

تدعم السيارة وجود شاشة عرض من أجل الاستمتاع بالمشاهدة أثناء القيادة.

تأتى السيارة بمقاعد رياضية وأنيقية تجمع بين القماش والجلد معاً.

تدعم التحكم فى كرسي السائق وتعديل مستوى الارتفاع به.

سعر تويوتا يارس 2023فى السعودية