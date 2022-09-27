نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2023 هل ستصبح طفرة في عالم السيارات تعرف على مميزاتها وعيوبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت شركة تويوتا فرض هيمنتها في الفترة الأخيرة، على السوق العالمية للسيارات، هذا بشكل عام، أما على الصعيد الخاص، فإن طراز كورولا هو الأشهر، والأكثر مبيعاً، وذلك لتوافرها بعدة إصدارات، حيث يوجد منها صالون وهاتش باك، فضلاً عن إمكانيتها الممتازة، بالإضافة إلى الأسعار المتميزة، وتبهرنا الشركة بداية كل عام جديد، بسيارة من طراز فريد، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تقرير مفصل عن الإصدار الجديد.

مواصفات تويوتا كورولا 2023 بالتفصيل

تحتوي سيارة تويوتا كورولا علي محركين كهربائيين.

المحرك الأول تصل قوته إلى 138 حصان، بأربعة سلندر بسعة 1.8 لتر، السيارة 1800 سي سي.

بالإضافة إلى أن السيارة تقوم بالتسارع من نقطة الثبات وحتى 100 كم في خلال 9.2 ثانية.

أما عن المحرك الثاني، فتبلغ قوته 193 حصان، بالإضافة إلى أربعة سلندر، بسعة مقدارها 1.5 لتر، 2000 سي سي.

تتسارع من نقطة الثبات، حتى 100 كم في خلال 7.5 ثانية.

السيارة مزودة بالكثير من الوسائل الأمنية، ومن هذه الوسائل،

الوسائد الهوائية للمقعد الأمامي للسائق، بالإضافة إلى المقعد الأمامي، فضلاً عن وجود وسائد هوائية جانبية،

بالإضافة إلى احتوائها على حساسات من أجل عملية الركن الخلفية.

فضلاً عن أن تويوتا كورولا، يتواجد بها كاميرا بالخلف من أجل مراقبة الطريق جيداً.

فإنها تحتوي على نظام إنذار خاص بالجزء الأمامي وحمايته من الاصطدام،

وتتواجد فرامل أوتوماتيكية عند حدوث أية مشاكل، بالإضافة إلى خاصية تتبع المسار.

يوجد مرايات تحتوي على سخانات جانبية، ويتم التحكم بها أوتوماتيكياً.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية إضائتها ليد.

يوجد بها مكان لجاك يو إس بي.

بالسيارة نقطة اتصال واي فاي.

تحتوي السيارة على شاشة 10 بوصة، تعمل بنظام اللمس المتعدد.

يوجد بها مكيف للهواء فيريون ويعمل بدرجات مختلفة، فضلاً عن وجود موزع هوائي.

تحتوي تويوتا كورولا 2023، على راديو متصل بالأقمار الصناعية.

السيارة متوفرة بعدة ألوان وهي، الأحمر والفضي والأزرق والأبيض.

سعر السيارة في الأسواق

من المقرر أن يتم طرح سيارات تويوتا كورولا 2023، في نهاية شهر ديسمبر المُقبل، ومطلع العام الجديد، وهناك أنباء أولية عن أسعار السيارة، وهو أنه سوف يتم طرحها في الأسواق المصرية بدءاً من 352 ألف جنيه وحتى 960ألف، أما عن المملكة العربية السعودية، فسيتم طرحها بدءاً من 75ألف ريال وحتى 89 ألف ريال.