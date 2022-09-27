نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورد للبيع في السعودية 5000 ريال، أرخص أسعار سيارات فورد المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فورد للبيع في السعودية 5000 ريال، لا شك أن سيارات فورد الأمريكية من أوئل السيارات المستخدمة في المملكة العربية السعودية من عقود عديدة، ولا زالت هذه السيارة بموديلاتها الجديدة متربعة على عرش الأكثر مبيعا في المملكة، فهي سيارة تتحمل الصعب، قطع غيار متوفرة، تستطيع السفر لمسافات بعيدة جدا، لذك بإذن الله وبناءا على إقتراحاتكم قد جمعنا في هذا المقال بعض سيارات الفورد المستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار تبدأ من سعر 5000 ريال، ونأمل أنها قد تحوزعلى إعجابكم.

فورد للبيع في السعودية 5000 ريال

أولا سيارة فورد أكسورجن:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي إشبيلية.

السيارة مستعملة موديل 2000 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: ذهبي (بالدهان الأصلي)، تعرضت لحادث بسيط مما أدى لأضرار بالجسم الخارجي للسيارة.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تم تجديد الإستمارة.

سعر السيارة: 8000 ريال سعودي (نقدي فقط).

ثانيا سيارة فورد إكسبلورر:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي النظيم.

السيارة مستعملة موديل 2008 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 260 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: رمادي (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة بسبب عيوب بسيطة بالجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، فرامل ABS، أيرباج، مثبت سرعة، سنترلوك، تحكم طارة.

سعر السيارة: 10000 ريال سعودي (نقدي فقط).

ثالثا سيارة فورد فوكس:

موقع السيارة: مدينة نجران، حي الغويلا.

السيارة مستعملة موديل 2009 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (يوجد ضرر بالإكصدام الخلفي).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف.

سعر السيارة: 10000 ريال سعودي (نقدي فقط).

رابعا سيارة فورد فريستار:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي ديراب.

السيارة مستعملة موديل 2007 متوافقة مع المواصفات الأمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 230 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أزرق (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف، سنترلوك.

سعر السيارة: 11000 ريال سعودي (نقدي فقط).

خامسا سيارة فورد إكسبلورر:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي المربع.

السيارة مستعملة موديل 2006 متوافقة مع المواصفات الأمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 350 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أزرق (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: فتحة سقف، مثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية.

سعر السيارة: 14500 ريال سعودي (نقدي فقط).

سادسا سيارة فورد فريستايل:

موقع السيارة: مدينة أملج، حي أبو شجرة.

السيارة مستعملة موديل 2007 متوافقة مع المواصفات الأمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 350 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أخضر (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: دخول بدون مفتاح، مثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية.

سعر السيارة: 13700 ريال سعودي (نقدي فقط).

سابعا سيارة فورد فيجو:

موقع السيارة: مدينة جده، حي الفيصلية.

السيارة مستعملة موديل 2012 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 150 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أبيض (بدهانها الأصلي).

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث.

سعر السيارة: 5000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

ثامنا سيارة فورد فاونتنير:

موقع السيارة: مدينة مكة، حي الخضراء.

السيارة مستعملة موديل 2010 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي أوتوماتيك

ممشى السيارة: فوق 150 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أسود (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث، فتحة سقف، GPS، أيرباج، مثبت سرعة، كراسي جلد مزودة بخاصية التدفئة، دخول بدون مفتاح.

سعر السيارة: 15000 ريال سعودي (نقدي فقط).

تاسعا سيارة فورد كراون:

موقع السيارة: مدينة مكة، حي العمرة الجديدة.

السيارة مستعملة موديل 2011 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي أوتوماتيك

ممشى السيارة: فوق 340 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أبيض (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة)

إضافات بالسيارة: كاميرا خلفية.

سعر السيارة: 29000 ريال سعودي (نقدي فقط).

إلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية المقال، وأتمنى أن نكون قد أستطعنا قدر الإمكان إفادة حضراتكم، مع وعد قريب بمشيئة الله أن نكتب المزيدا من هذه النوعية من المقالات عن السيارات المستعملة، الدفع الرباعي، العائلية.

كذلك لن ننسى السيارت السيدان مثل الهيونداي، والتويوتا بالنقدي والأقساط وذلك حتى تكون مناسبة لجميع الميزانيات.