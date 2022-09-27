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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2023 بعد طرحها في السوق المصري في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل العلامة الكورية عن طرح الطراز الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2023، والتي تصنف في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وجاء الطراز الجديد من السيارة بتصميم جديد كلياً، وذلك لأن يزيد من قوي منافسة السيارة في الأسواق مقارنة بالمنافسين لها، وأيضاً دعمت سبورتاج الجديدة عدد كبير من أنظمة الحماية والترفية.
مواصفات كيا سبورتاج 2023
تستخدم السيارة محرك من 4 اسطوانات بسعة 1,6 لتر مع شاحن هواء توربيني يخرج قوة 180 حصان ميكانيكي وعزم دوران 256 نيوتن متر، ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيك من ستة نقلات يدفع الحركة إلى عجلات السيارة الأمامية.
وتستطيع السيارة التسارع من السكون حتى سرعة 100 كم \ساعة في خلال 7 ثواني، وأقصي سرعة المحرك 220 كم \ساعة.
وبالنسبة لعوامل الأمان وحصلت السيارة على ستة وسائد هوائية أمامية وجانبية نظام ABS و EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، إنذار ضد السرقة وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ونظام قفل مركزي للأبواب، ومثبت لمقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، ولكن الفئة العليا تستخدم كاميرا خلفية.
التجهيزات الداخلية والخارجية
تدعم سيارة كيا سبورتاج مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية وهي:
- مصابيح أمامية وخلفية ليد وأضواء ليد نهارية.
- مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
- جنوط رياضية بقياس 18 بوصة.
- فتحة سقف بانوراما.
- ممسحة و مزيل ضباب للزجاج الخلفي.
- مرايا جانبية كهربائية.
- شاشة وسطية بقياس 12 بوصة تدعم توصيل البلوتوث.
- مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي الضبط وفتحات مكيف في الخلف.
- نظام الدخول الذكي بدون مفتاح زر لبدء التشغيل والأيقاف.
- فرش من الجلد الفاخر وإمكانية التحكم في المقعد الأمامي كهربائياً.
- مسند يد أمامي وخلفي وحامل 2 كوب أمامي وخلفي.
اسعار كيا سبورتاج 2023 في مصر
تقدم سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السوق المصري بخمسة فئات وجاء أسعارهم وفقاً الآتي:
- تقدم الفئة الأولى بسعر 620 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثانية تقدم بسعر 660 ألف جنية مصري.
- طرحت الفئة الثالثة بسعر 710 ألف جنية مصري.
- تقدم الفئة الرابعة من السيارة بسعر 760 ألف جنية.
- الفئة الخامسة بسعر 790 ألف جنيه مصري.
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