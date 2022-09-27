نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار مخفضة اشتري سيارات مستعملة بإمكانيات وجودة ممتازة في المقال التالي

سيارات تويوتا تعتبر من أكثر السيارات المعروضة للبيع بأسعار منخفضة تتناسب مع جميع فئات المجتمع داخل المملكة العربية السعودية، لأنها الأكثر طلبا من معظم الرجال والشباب، لذلك سوف نتحدث اليوم إليكم عن سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بوسادة هوائية جانبية وأخرى للركاب والسائق، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

يوجد بهذه السيارة نظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، ومشغل دي في دي ونظام تحكم خاص بالطائرة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٦٠,٠٠٠.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٦,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583298565,+966583298565. للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٠ مستعملة سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٠ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أسود تعمل بالكهرباء، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة كشافات أمامية وخلفية، وجنوط قوية، وبلوتوث.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢١,٠٠٠كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

تعرض سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٠ للبيع بسعر ٨,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596703877,+966596703877. سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٤ مستعملة للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٤ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومرايات ضم للإغلاق ومكيف ذات برودة عالية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وريموت كنترول وباور.

يوجد بهذه السيارة ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء ومشغل دي في دي، وراديو كاسيت.

تعرض سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٤ للبيع بسعر ١٧,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0508359042,+966508359042. عمر شويل - جدة بأسعار مخفضة اشتري سيارات مستعملة بإمكانيات وجودة ممتازة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسعار مخفضة اشتري سيارات مستعملة بإمكانيات وجودة ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.