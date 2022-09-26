نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي وتويوتا للتنازل بدون مقابل أقساط منخفضة في المقال التالي

تعد سيارات هيونداي وتويوتا من السيارات الأوفر حظًا في الانتشار بالمملكة العربية السعودية، وهناك عشرات الحالات المتاحة للتنازل وفيما يلي بعض من هذه الحالات المفاجأة والتي تتميز بالأقساط المنخفضة إضافة إلى حالات السيارات الجيدة التي لا تعاني من ملاحظات بأكثر نسبة ممكنة، وهناك العديد من الموديلات لدى العلامتين السابق ذكرهما هما الموديلات الأكثر إقبالا هما كامري والنترا بالإضافة إلى افالون وازيرا. سيارات هيونداي وتويوتا للتنازل بدون مقابل أقساط منخفضة هناك سيارة هيونداي النترا موديل 2021، جهة التنازل وكالة عبداللطيف جميل للتمويل.

وفي الوقت نفسه ممشى 32 الف كيلومتر، وقود السيارة هو البنزين.

قير السيارة اتوماتيكي، حالة بودي السيارة بحالة الوكالة بدون ملاحظات.

السيارة للتنازل بدون مقابل، قسط السيارة الشهري هو 1600 ريال سعودي.

تم سداد 16 قسط والمتبقي 44 قسط والدفعة الأخيرة هي 26 ألف و164 ريال سعودي.

ستيكر بودي السيارة من الوكالة لازال متواجد عليها ولن يتم إزاله حتى إعادة بيعها.

حالة الكشافات الأمامية بدون ملاحظات وكذلك الخلفية وأيضا حالة فرش السيارة من الداخل والكفرات بحالة جيدة. تويوتا وهيونداي سيارات للتنازل بدون مقابل بالمملكة بأقساط مفاجأة هناك سيارة تويوتا كامري 2021، حالة السيارة مستعملة استعمال جيد.

وفي الوقت نفسه قير السيارة هو قير اتوماتيكي، نوع الوقود هو بنزين.

ممشى السيارة هو 64 ألف كيلومتر، السيارة باللون الفضي والبودي بدون ملاحظات.

مبلغ السيارة هو الرئيسي هو 126 ألف كيلومتر، مدة تمويل السيارة 60 شهر.

وفي الوقت نفسه معدل النسبة السنوية 6.14%، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط.

سعر القسط الشهري هو 1712 ريال سعودي، الربح الإجمالي هو 8 آلاف و901 ريال. سيارات رخيصة للتنازل بدون مقابل في السعودية هناك سيارة تويوتا افالون موديل 2021، السيارة تتبع بنك الراجحي.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري هو 2200 ألف ريال سعودي.

تكيش السيارة هو 128 ألف ريال، ممشى السيارة هو 120 ألف ريال سعودي.

ملاحظات السيارة تم تغيير باب المعاون في الوكالة وتحتوي على دقة في الصدام الأمامي وتم تغييره في الوكالة.

وفي الوقت نفسه المبلغ المدفوع هو 34 ألف والمتبقي هو 135 ألف ريال سعودي.

لون السيارة هو اللون الفضي وتحتوي على كشافات أمامية وكفرات ومحرك وقير بحالة جيدة ولا يحتاجون إلى أي تعديل. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي وتويوتا للتنازل بدون مقابل أقساط منخفضة - ثقفني

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