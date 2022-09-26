وحش السيارات.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023 بالشكل الجديد في السعودية 

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023 الشكل الجديد بعد أن ازداد البحث كثيراً عن وجود مواصفات تويوتا التي تتميز بكثير من الإمكانيات المميزة في هذه السيارة وهي من فئة تويوتا في اليابان وبالتالي يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة أحدث إصدارات لهذه الشركة للاستمتاع بالمواصفات والإمكانيات الكبيرة بجانب أن هذه السيارة يوجد فيها أنظمة أمان تحمي الركاب في حالة وقوع حادث لا قدر الله لهذا يمكنكم من خلال السطور التالية معرفة أهم مواصفات تويوتا 2023 من الداخل والخارج ومعرفة سعر السيارة داخل الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023

تعتبر هذه السيارة اليابانية من أكثر أنواع السيارات المميزة التي يوجد فيها إمكانيات كبيرة ويحبها كثير من المستخدمين وتشمل المميزات الآتية،

يوجد في هذه السيارة قوة الدفع الرباعي أما بالنسبة لسعد المحاميد 5 لتر.

تتميز بقوة محرك الحصان 103 حصان وحيز الإطارات 17 بوصة ويوجد في هذه السيارة خمس مقاعد وبعد ذلك يمكن فتحها تصل إلى سبع مقاعد حيث تتميز هذه السيارة بأنها كبيرة للغاية من الداخل.

بالنسبة إلى الأربعة العجلات يمكن تحريك الأقراص بكل سهولة وتتميز السيارة بوجود واي فاي مع اتصال البلوتوث ومساحة الشاشة تصل إلى 7 بوصة.

مواصفات سيارة فورتشنر تويوتا 2023 من الداخل

هذه السيارة يوجد فيها مقاعد مساج ومساند للقدمين بالإضافة إلى وجود تكييف ويوجد كاميرا خلفية موجودة في السيارة وتتميز بوجود مقاعد جلدية فاخرة يمكن تحريكها في أي مكان.

هذه السيارة يوجد فيها نظام إدارة السلامة لمنع السرقة أو الحوادث

كما تتميز هذه السيارة بوجود مساند للقدم.

يوجد في هذه السيارة مرايات ضبابية وتتميز السيارة بلون واحد وجميع الأذواق تتناسب على حسب الذوق لدى كل شخص.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في السعودية

حيث أن سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 تتواجد في السوق السعودي بسعر 79,000 ريال سعودي أو 86 وذلك ما يعادل 83 ألف ريال درهم وفي بعض الأسواق بينما قد يصل السيارة إلى 78,000 ريال أما في مصر وصل سعرها إلى 432,000 جنيه كما أنة يمكنك الإطلاع على جميع المواصفات والإمكانيات الخاصة بالسيارة وذلك لكي تتمكن من الحصول عليها في أي وقت.