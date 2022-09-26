نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص أنواع السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص أنواع السيارات الصينية التي تغزو سوق السيارات في المملكة العربية السعودية 2022، والتي حصلت على شعبية كبيرة، وارتقت بمميزاتها بما جعلها تحظى بتوقعات راكبيها، نظرا لما تحتويه من إمكانيات عالية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المزايا التي تتناسب مع أجواء الطقس الحارة بالمملكة، وفي المقابل أسعارها مناسبة، كما أنها تتميز بأحدث التصاميم العصرية، وفيما يلي سوف نعرض أكثر من نوع سيارة صينية موديل عام 2022، من أرخص أنواع السيارات الصينية بالمملكة.

أرخص أنواع السيارات الصينية بالمملكة لعام 2022

تعتبر السيارات الصينية هي من أرخص أنواع السيارات في الأسواق والمعارض بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إمكانياتها العالية، وقد ترتفع الأسعار أو تنخفض على حسب تغير السعر في منافذ بيع السيارات، فهي من أكثر الموديلات الأقل سعرا والأعلى إمكانيات في أسواق السيارات بدول الخليج.

سيارة دونغ فينغ A30 2022

تمتاز هذه السيارة بكونها تحتوي على العديد من أنظمة الأمان والوسائل التكنولوجية لمتطورة، بالإضافة إلى أن تصميمها العصري، والذي يمنح السائق الشعور بالأمان أثناء القيادة، كما أن سعر السيارة دونغ فينغ A30 2022 في سوق السيارات السعودية يتراواح ما بين 61200 ألف ريال سعودي، وحتى 68300 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة.

السيارة بايك D 50 موديل 2022

يعد نوع السيارة بايك دي 50 من أنواع السيارات الصينية المطروحة في أسواق المملكة العربية السعودية، وتتميز بكونها من أرخص الأنواع، كما أنها تتميز بالعديد من المزايا التي تجعلها تفوق غيرها من السيارات كما أن سعرها يبدأ من 60939 ريال سعودي، ويصل سعرها حتى سعر 67839 ريال سعودي في الأسواق الخليجية.

سيارة إم جي فايف MG5 موديل 2022

تجمع هذه السيارة بين العديد من المزايا والتصميمات الخارجية والداخلية الحديثة، وبين السعر الأرخص والمناسب، كما أنها عملية ومريحة للسائق، وأصبحت متوفرة في جميع الأسواق العربية ودول الخليج بسعر يبدأ من 53 ألف و 475 ريال سعودي، وحتى سعر 65 ألف و 435 ريال شامل الضريبة.

كما تختلف أسعار السيارات باختلاف أسعار السوق وأسعار السيارات في منافذ البيع.