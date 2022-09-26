بـ1000 ريال قسط شهري امتلك سيارة بامكانيات عالية

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تباع السيارة هوندا أكورد مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي.

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ناقل الحركة في السيارة هوندا أكورد أوتوماتيك مع توافر جميع الكماليات أوتوماتيك دي إكس 2.4.

السيارة هوندا أكورد تم قيادتها 120000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هوندا أكورد أحمر غامق.

الوقود المستخدم في السيارة هوندا أكورد البنزين.

السيارة هوندا أكورد مزودة ىمرايات كهربائية وفرش جلد وريموت كنترول وفتحة سقف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة.

النوافذ في السيارة هوندا أكورد الأمامية والخلفية كهربائية.

السيارة هوندا أكورد بها حساسات أمامية وحساسات خلفية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وجنوط وإنذار.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا أكورد مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم 0564796156 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966564796156.

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