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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بتقسيط مريح وأسعار رخيصة في السعودية، تضمنت عروض تقسيط المركبات المستعملة اليوم سيارة هيونداي النترا 2016 قطعت مسافة 110 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض، إجمالي السعر المطلوب للبيع هو 20 ألف ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال مع قسط شهري 1000 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 2000cc بقدرة 156 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بكراسي جلد، جنوط، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات أمامية وخلفية، بلوتوث، فرامل مانع للانغلاق بالاضافة إلى تقنية EBD لتوزيع قوة الفرامل.

سيارات مستعملة للبيع بتقسيط مريح

للبيع بالتقسيط سيارة فورد تورس 2015 قطعت مسافة 130 ألف كيلو متر تقريباً ومتواجدة بمدينة جدة، إجمالي السعر المطلوب للبيع هو 30 ألف ريال مع قابلية التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال مع قسط شهري 1000 ريال. محرك سداسي الاسطوانات 3500cc بقدرة 288 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بمقاعد مخمل، تحكم كهربائي بالمقاعد، شاشة وسطية، مكيف يدوي، كاميرا خلفية، جنوط 18 انش، تشغيل ذكي، تقنية التحكم من خلال المقود، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، منافذ للشحن والطاقة، دخول ذكي، نظام تثبيت ذكي للسرعة بالاضافة إلى نظام التحذير في المناطق العمياء.

للبيع بالتقسيط سيارة نيسان اكس تريل مستعملة موديل 2016 قطعت مسافة 155 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض، مطلوب للبيع عشرة آلاف ريال نقداً أو تقسيط بدفع مقدم 2000 ريال مع قسط شهري ثمانمائة ريال. محرك رباعي الاسطوانات حجمه 2500cc بقدرة 170 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بمقاعد مخمل، خاصية التحكم من خلال الدركسيون، حساسات خلفية، مثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك، دخول ريموت، جنوط 17 انش، نوافذ كهربائية، بلوتوث، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي بالاضافة إلى مدخل AUX.

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

للبيع يالتقسيط سيارة جي ام سي يوكن xl 2012 قطعت مسافة أكثر من مائتي ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض. محرك ثماني الاسطوانات حجمه 5300cc بقدرة 355 حصان وناقل الحركة AUTO. تتميز بمكيف يدوي، جنوط، وسائد هوائية أمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، دخول ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مقاعد قماش كهربائية، زجاج فاميه، نظام صوتي، راديو كاسيت بالاضافة إلى مبدل أقراص ومشغل اسطوانات.