نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات رنج روفر سبورت 2023 أفخم سياراة رياضية على الإطلاق وسعر RANG ROVER SPORT 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات رنج روفر سبورت 2023 ، كشفت رسميا شركة لاند روفر الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة حول العالم عن أحدث طراز لها. وهي RANG ROVER SPORT 2023 الجديدة كليا. كما تم تدشينها رسميا في المملكة العربية السعودية في حفل فاخر كما تم أستعراض مميزات السيارة الرائعة في الحفل. مما أذهلت لاند روفر جميع الحاضرين بالمواصفات الجديدة التي تتمتع بها رنج روفر سبورت 2023. واليوم سوف نستعرض لجميع متابعينا في الوطن العربي أهم مواصفات السيارة وسعر رنج روفر سبورت 2023 الجديدة. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتبعوا معي التالي.

مواصفات رنج روفر سبورت 2023

سوف نبدأ أولا بأهم شئ في السيارة الرياضية الجديدة وهي المحرك حيث ستأتي بعدة خيارات من المحرك وهم 5 خيارات من المحركات كل محرك له قوة خاصة وقوة مختلفة.

الخيار الأول من المحركات هو P360 هو يعمل بنظام هجين حيث يأتي هذا المحرك من 6 أسطوانات لحرق الوقود. وسعته 3.0 (3000 CC). ويولد قوة قدرها 360 حصان وعزم دورانه 500 نيوتن لكل متر. كما تصل من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة 6 ثوان فقط.

محرك RANG ROVER SPORT 2023 الخيار الثاني وهو P510E بنظام هجين أيضا. له خاصية قابلية الشحن ويتكون أيضا من 6 أسطوانات ولكن محرك تيربو بسعة لترية 3.0 (3000 CC). ويولد قوة حصانية 510 حصان. مع عزم دوران 700 نيوتن لكل متر كما يمكنها أن تتسارع من سرعة صفر إلى 100 كم في الساعة في 5.4 ثوان.

طرازات RANG ROVER SPORT 2023

P400 هو الخيار الثالث والذي يأتي في رنج روفر سبورت 2023 بنظام هجين بسيط. مكون من 6 أسطوانات تيربو بسعة لترية 3.0 لتر بقوة 360 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر وتتسارع في غضون 5.7 ثانية فقط لسرعة 100 كم في الساعة.

بنظام هجين بسيط. مكون من 6 أسطوانات تيربو بسعة لترية 3.0 لتر بقوة 360 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر وتتسارع في غضون 5.7 ثانية فقط لسرعة 100 كم في الساعة. طراز P440E من مواصفات رنج روفر سبورت 2023 ستكون من محرك هجين قابل للشحن ومكون أيضا من 6 أسطوانات تيربو بسعة 3000 CC. ولكن يولد قوة أقل وهي 400 حصان مع عزم دروان 620 نيوتن متر وتسارعها 5.8 ثوان.

P530 هو الطراز الأقوى من رانج روفر سبورت 2023 حيث يأتي هذا الطراز الرياضي من ثماني أسطوانات لحرق الوقود بسعة لترية 4.4 لتر تيربو 4400 CC. بقوة حصانية الأكبر في فئاتها 530 حصان وعزم دوران كبير 750 نيوتن لكل متر وتسارعها 4.5 ثانية فقط لتصل إلى سرعة 100 كم في الساعة.

داخلية RANG ROVER SPORT 2023

تأتي مواصفات رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كليا من مقصورة داخلية أكثر فخامة وجاذبية. وتأتي بنظام تنقية هواء تكنولوجي حديث. ومدمج في الداخل مؤثرات صوتية من طراز Meridian بمجموع 29 مكبر صوت. كما هناك نظام جديد من تكنولوجيا عازل الصوت والضوضاء الخارجي. كذلك تحتوي على نظام شحن الهاتف لاسلكيا. وسقف من الزجاج بانورامي ضد الكسر. وشاشة كبيرة سعة 13.3 بوصة كما أنها تعمل باللمس. ومن أنظمة الأمان بداخل السيارة هو النظام المساعد الصوتي لتسهيل القيادة.

سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية

تم الإعلان فقط عن مواصفات رنج روفر سبورت 2023 في السعودية من خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض. ولكن حتى الآن لم يتم إطلاق السيارة الرياضية في الأسواق وسوف يتم إطلاقها رسميا وبدأ عملية البيع في أكتوبر المقبل. حيث سيتم إطلاق ثلاثة فقط من المحركات الذي تم ذكرها مسبقا في المملكة العربية السعودية كما سيتم تراوح سعر RANG ROVER SPORT 2023 في السعودية بين 609.000 ألف ريال سعودي حتى 779.000 ريال سعوي غير شامل الضريبة.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا على أهم مواصفات رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كليا كما تعرفنا على سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لمتابعينا كما نتمنى لجميع متابعينا الصحة والسلامة.