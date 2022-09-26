نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات بداية من 8.500 ألف درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا المستعملة تشهد إقبال كبير لشرائها وذلك لأنها تعتبر من المستلزمات الهامة لدى الكثير حيث هناك بعض الأشخاص الذين يهتمون بامتلاك السيارة للتمكن من قضاء المشاوير الهامة وتوصيل أولادهم لمدارسهم، ويقبل الناس على شراء السيارات خاصة المستعملة وذلك لسعرها المناسب للكثير.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات

تعتبر تويوتا من أجمل ماركات السيارات المفضلة لدى الكثير وهي شركة يابانية متعددة الجنسيات تقوم بصناعة السيارات ومقر الشركة الرئيسي في مدينة آيتشي باليابان، وتم إنشاء الشركة عام 2017، وفيما يلي نعرض بعش السيارات المستعملة المعروضة للبيع بدولة الإمارات.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 1998 بمدينة دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

نوع السيارة سيدان.

أربعة سليندر، خمسة باب.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 8.500 درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة

معروض للبيع في مدينة دبي بدولة الإمارات سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2004 مستعملة، مواصفات السيارة هي:

السيارة ملكية 9 شهور فقط.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة البترول ونوع السيار سيدان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

أربعة سليندر، وخمسة باب.

سعر السيارة 9.500 درهم إماراتي.

تويوتا كامري مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2006 بدبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:

السيارة وارد أسترالي، وقود السيارة البترول.

مكان تواجد السيارة في بدع زايد الظفره.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

أربعة سليندر وخمسة باب.

نوع السيارة سيدان.

السيارة نظيفة جدا ليس بها أي عيوب.

سعر السيارة 10 ألف درهم إماراتي.

تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2005، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 399 ألف كيلو متر.

نوع السيارة سيدان ووقود السيارة البترول.

أربعة سليندر وأربعة باب.

اللون الخارجي للسيارة أخضر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

سعر السيارة 11 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة

متوفر للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2003 بمدينة دبي بالإمارات، مواصفات السيارة هي: