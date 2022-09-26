نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب990 ريال تقسيط سيارات كيا بيجاس 2022 فترة سداد 60 أشهر في السعودية مواصفاتها وامكانيتها جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة الجبر للسيارات عن أفضل عروض تقسيط سيارات كيا جديدة المقدمة لعام 2022م الجاري، حيث أن شركة الجبر هي أحد الشركات التابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل وهي الأشهر في المملكة العربية السعودية والتي توفر أفضل السيارات من مختلف العلامات التجارية العالمية، وسيارات كيا لا خلاف عليها من ناحية الإمكانيات والمميزات المتطورة التي يتم تقديمها بها بالإضافة إلى الأسعار التي تُباع بها وعرض التقسيط المقدم اليوم هو من أكثر الفرص العظيمة التي يجب عليك اغتنامها.

تقسيط سيارات كيا جديدة لعام 2022م

1. سيارة كيا بيجاس 2022 LX

تعد سيارة كيا بيجاس 2022م من أفضل سيارات كيا التي تم تقديمها هذا العالم، وبالنسبة إلى فئتها إل إكس فهي يتم تقديمها بسعر يبدأ من 53 ألف و358 ريال سعودي والقسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 990 ريال سعودي والدفعة الأولى من سعر السيارة تبلغ 5 آلاف و336 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها تبلغ 16 ألف و8ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على مدار خمس سنوات.

2. سيارة كيا بيجاس 2022 EX

وهذه الفئة من سيارة كيا بيجاس 2022م سعرها في السوق يبلغ 57 ألف و843 ريال سعودي بينما الدفعة الأولى من سعر السيارة تبلغ 5 آلاف و785 ريال سعودي والقسط الأخير يبلغ 17 ألف و353 ريال سعودي أما القسط الذي يتم دفعه شهريًا يبلغ ألف و73 ريال سعودي ويتم سداد هذه الأقساط على مدار خمس سنوات.

3. سيارة كيا ريو 2022 LX

سعر السيارة يبلغ 69 ألف و688 ريال سعودي والقسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من حوالي ألف و293 ريال سعودي بينما دفعة السيارة الأولى قيمتها تبلغ 6 آلاف و969 ريال سعودي والأخيرة تبلغ 20 ألف و907 ريال سعودي ويتم سداد هذه الأقساط على مدار خمس سنوات كاملة.

4. سيارة كيا ريو هاتشباك 2022 LX

لون السيارة هو اللون الأحمر ومقدمة بسعر يبلغ 71 ألف و758 ريال سعودي، والقسط الشهري من سعر السيارة يبلغ ألف و331 ريال سعودي وبدفعة أولية قدرها 7 آلاف و176 ريال سعودي والدفعة الأخيرة قدرها 21 ألف و528 ريال سعودي وبقسط شهري قيمته ألف و331 ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على خمس سنوات.

أنظمة أمان كيا بيجاس 2022