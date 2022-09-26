نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي اكسنت مستعملة في المملكة السعودية بأسعار منخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي اكسنت مستعملة في المملكة السعودية بأسعار منخفضة شراء السيارات المستعملة أصبحت من أكثر الأمور الهامة لكثير من المواطنين بالمملكة السعودية حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم في أي وقت وبالتالي يبحثون عن أفضل أنواع السيارات المميزة وذات ماركة معروفة بالإضافة إلى إمكانياتها الكبيرة وأفضل المواصفات حيث تتوفر العديد من السيارات التي تناسب الجميع داخل الأسواق السعودية ويمكنكم من خلال مقال اليوم معرفة مواصفات سيارات هيونداي اكسنت مستعملة السعودية.

سيارة اكسنت موديل 2017 مستعملة

يمكنك الحصول على سيارة هيونداي مستعمله في مدينة الرياض حيث تتميز بوجود نوافذ كهربائية أمامية وخلفية بالإضافة إلى وجود مؤشر لاستخدام الفرامل.

تتميز هذه السيارة بوجود مصابيح أمامية الرؤية في الضباب أما بالنسبة للممشى السيارة يصل إلى 126,000 كيلو متر وقد تم إنتاجها في عام 2017 وهذه السيارة بحالة جيد وتتميز باللون الأبيض.

ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة أما بالنسبة للهيكل من الخارج سيدان سعر هذه السيارة داخل السوق السعودي 20,000 ريال سعودي.

سيارة اكسنت موديل 2016 مستعمله

هذه السيارة توجد في مدينة جازان وتم إنتاجها في 2016 وعدد الكيلومتر يصل إلى 300,000 كيلو متر ونوع الدفع أمامي.

كما تتميز السيارة بوجود مرايات كهربائية ويمكن الدخول للسيارة بدون مفتاح يوجد مصابيح أمامية للقيادة في حالة الضباب أما بالنسبة للمحرك بسعة 1400 لتر ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز هذه السيارة باللون الأسود ويوجد فيها مشغل أسطوانات سعر هذه السيارة يصل إلى 22 ألف ريال سعودي.

سيارة اكسنت 2019 مستعملة

يمكنك الحصول على سيارة اكسنت 2019 مستعملة بالمملكة السعودية وتتواجد في مدينة الرياض ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي أما بالنسبة لعدد الكيلومتر يصل إلى 195 كلم وتتميز هذه السيارة باللون الزيتي ويوجد فيها محرك أوتوماتيكي 1600 لتر بالإضافة إلى وجود نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ولا يوجد فيها أي خدوش.

يوجد فيها مرايات جانبية تعمل بشكل إلكتروني ووسائد هوائية للسائق بالإضافة إلى وجود نظام الأمان، كما يتوفر في هذه السيارة نظام الفرامل مانعة للانغلاق ويمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع البائع عن طريق رقم 0596165507 حيث يصل سعر هذه السيارة داخل الأسواق إلى 20 ألف ريال سعودي.