نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس بـ8 الاف ريال سيارات مستعملة في السعودية بأسعار أقل من 10 آلاف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية وذلك بعد فحص عدد كبير من السيارات ميكانيكيًا ورفعهم على الموقع الإلكتروني الخاص بعرض وبيع السيارات المستعملة الموجودة في مناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، فالسيارات المستعملة ليست مجرد سيارات قديمة فالسيارات لا تقدم ولكنها تتطور، كما أن هناك الكثير من السيارات المستعملة التي يمكنها أن تتفوق على سيارات جديدة بالإضافة إلى أنه يتم تقديمها بأسعار أقل بكثير من تلك السيارات.

أقوى سيارات مستعملة في السعودية مقدمة لعام 2022م

1. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

السعر المقدمة به السيارة هو 10 آلاف ريال سعودي والعداد يمكنه أن يصل إلى 90 ألف كيلو متر، السيارة متوفرة في مدينة بقيق في المملكة العربية السعودية وفئة السيارة XLI وهي عبارة عن سيارة ذات أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من عدة نقلات وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966583868166.

2. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

السيارة عبارة عن سيارة لونها الخارجي رصاصي وفي الأمام شعار شركة تويوتا وهي متوفرة الآن بحالة جيدة مستعملة وتم فحصها الميكانيكي في مدينة جيزان بسعر 8 آلاف ريال سعودي، العداد يحسب حتى 140 ألف كيلو متر وتم إطلاق السيارة في عام 2007م، يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال التواصل مع مالك السيارة على رقم 96650754430.

3. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

تم إطلاق هذه السيارة ونشرها في عام 2013م، وهي من السيارات الأكثر رواجًا في الأسواق ويتم تقديمها بسعر يبدأ من 7 آلاف و500 ريال سعودي ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بعداد 216 ألف كيلو متر مسافة والقير المقترن بالموتور أوتوماتيكي والبنزين هو الوقود المستعمل وهذا كل ما تم تزويدنا به وللمزيد اتصل على رقم 966599213359.

4. سيارة هيونداي جيتز 2010 مستعملة

هذه من السيارات صغيرة الحجم والتي يمكنها أن تتخلل الشوارع الضيقة ولكن بالإضافة إلى ذلك فهي سيارة متينة تتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين، وحالتها عبارة عن قير أوتوماتيكي مقترن بالموتور وبها تكييف ومتوفرة في الرياض الآن بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى احصلوا على من رقم 966533864839.