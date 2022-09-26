تويوتا يارس 2023.. بشكلها الجديد تتحدي أحدث السيارات لعام 2023 بمواصفاتها العالمية

ننشر اليوم كل التفاصيل والمعلومات بشان الفخامة الجديدة المقدمة من شركة “تويوتا” اليابانية وهي تويوتا يارس 2023، حيث أن هذه السيارة لا تزال تحت المراقبة والفحص حتى يتم تقديمها بأفضل نسخة لها ولكن تم الكشف عن بعض التفاصيل بخصوص مواصفات وإمكانيات السيارة، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم كل هذا بالإضافة إلى أهم مميزات وعيوب السيارة والأسعار المتوفرة بها في سوق المملكة العربية السعودية فتابع معنا المقال بشكل دقيق.

أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا يارس 2023

نبدأ بالهيكل الخارجي للسيارة فهو هيكل أنيق وجذاب تمامًا ورياضي إلى حد كبير جدًا، فالسيارة مزودة من الأمام بشبك عريض أسود عليه مصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

جنوط عجلات السيارة مقاسها يبلغ 16 إنش ومزودة بنظام ترفيهي قوي يعمل على دعم الهواتف الذكية المتطورة من خاصية أبل كار بلاي وخاصية أندرويد أوتو.

النظام الترفيهي المزودة به السيارة قوي ومزودة بشاشة ترفيهية تعمل على عرض كل البرامج والأفلام الترفيهية وعدد ألوان السيارة 64 لون.

تحتوي السيارة على عدد من الوسائد الهوائية الموجودة في حافة السيارة السفلية وتتمتع بنظام سلامة قوي وحماية من الكثير من الكثير من الحوادث والصدمات.

بالنسبة إلى سرعة السيارة فأقصى سرعة تصل إليها السيارة ه 180 كيلو متر خلال الساعة الواحدة وعدد أحصنة موتور السيارة تبلغ 105 حصان.

عيوب سيارة تويوتا يارس موديل 2023

وبالرغم من أنها سيارة متطورة تحتوي على الكثير من المميزات والإمكانيات العظيمة إلا أن هناك بعض المشاكل التي يجب ذكرها لكم والعيوب تتمثل فيما يلي:-

مقارنة ببعض السيارات المنافسة فإن أداء السيارة ضعيف قليلًا.

الضوضاء الخارجية عزلها غير جيد ولا يكفي لمنع دخولها إلى الركاب.

التسارع بطئ والمقاعد الخلفية ضيقة بعض الشيء.

سعر سيارة تويوتا يارس موديل 2023 في السوق السعودية

وسعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يختلف وفقًا للفئة والأسعار هي كالآتي:-