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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس 2023.. بشكلها الجديد تتحدي أحدث السيارات لعام 2023 بمواصفاتها العالمية في المقال التالي
ننشر اليوم كل التفاصيل والمعلومات بشان الفخامة الجديدة المقدمة من شركة “تويوتا” اليابانية وهي تويوتا يارس 2023، حيث أن هذه السيارة لا تزال تحت المراقبة والفحص حتى يتم تقديمها بأفضل نسخة لها ولكن تم الكشف عن بعض التفاصيل بخصوص مواصفات وإمكانيات السيارة، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم كل هذا بالإضافة إلى أهم مميزات وعيوب السيارة والأسعار المتوفرة بها في سوق المملكة العربية السعودية فتابع معنا المقال بشكل دقيق.
أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا يارس 2023
- نبدأ بالهيكل الخارجي للسيارة فهو هيكل أنيق وجذاب تمامًا ورياضي إلى حد كبير جدًا، فالسيارة مزودة من الأمام بشبك عريض أسود عليه مصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.
- جنوط عجلات السيارة مقاسها يبلغ 16 إنش ومزودة بنظام ترفيهي قوي يعمل على دعم الهواتف الذكية المتطورة من خاصية أبل كار بلاي وخاصية أندرويد أوتو.
- النظام الترفيهي المزودة به السيارة قوي ومزودة بشاشة ترفيهية تعمل على عرض كل البرامج والأفلام الترفيهية وعدد ألوان السيارة 64 لون.
- تحتوي السيارة على عدد من الوسائد الهوائية الموجودة في حافة السيارة السفلية وتتمتع بنظام سلامة قوي وحماية من الكثير من الكثير من الحوادث والصدمات.
- بالنسبة إلى سرعة السيارة فأقصى سرعة تصل إليها السيارة ه 180 كيلو متر خلال الساعة الواحدة وعدد أحصنة موتور السيارة تبلغ 105 حصان.
عيوب سيارة تويوتا يارس موديل 2023
وبالرغم من أنها سيارة متطورة تحتوي على الكثير من المميزات والإمكانيات العظيمة إلا أن هناك بعض المشاكل التي يجب ذكرها لكم والعيوب تتمثل فيما يلي:-
- مقارنة ببعض السيارات المنافسة فإن أداء السيارة ضعيف قليلًا.
- الضوضاء الخارجية عزلها غير جيد ولا يكفي لمنع دخولها إلى الركاب.
- التسارع بطئ والمقاعد الخلفية ضيقة بعض الشيء.
سعر سيارة تويوتا يارس موديل 2023 في السوق السعودية
وسعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يختلف وفقًا للفئة والأسعار هي كالآتي:-
- سع الفئة الأولى بموتور سعته 1300 سي سي يبدأ من 58 ألف ريال سعودي.
- والفئة الثانية بموتور سعته اللترية تبلغ 1.5 لتر يبدأ من 62 ألف ريال سعودي.
- أما الفئة الثالثة فسعرها يبدأ من72 ألف ريال سعودي والمحرك سعته تبلغ 1500 سي سي.
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