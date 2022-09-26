وحش الطرق الواعرة.. سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة في الاسواق اسعارها ومواصفاتها في السعودية

كشفت شركة كيا الكورية مؤخرًا عن وصول سيارتها الجديدة سيارة كيا سبورتاج 2023 إلى أسواق المملكة العربية السعودية بكل فئاتها المختلفة، وكانت هذه السيارة واحدة من أكثر السيارات بحثًا وشهرة عبر مؤشر البحث العالمي “جوجل” نظرًا للأخبار الكثيرة بشأن إمكانياتها المتطورة ومواصفاتها العظيمة، وتتميز هذه السيارة بأنها تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة عبر سطور مقال اليوم لكل المهتمين بهذه السيارة.

أبرز مواصفات وإمكانيات محرك سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة

يمكننا القول بأن السيارة مزودة بمحرك قوي تبلغ سعته حوالي 1600 سي سي أي 1.6 لتر ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني نقلات مختلفة، عدد أسطوانات المحرك أربعة وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 265 نيوتن لكل متر وقوة دفعته تبلغ 180 حصان، تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات والتسارع يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى مسافة تبلغ 100 كيلو متر وأقصى سرعة للسيارة تبلغ 182 كيلو متر خلال الساعة الواحدة وسعة الخزان تبلغ 62 لتر بينما يبلغ معدل استهلاك البنزين 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

عيوب كيا سبورتاج موديل 2023

اقتصادية السيارة في استهلاك البنزين ليست أكبر من السيارات المنافسة لها.

شحن السيارة يحدث في وقت أطول من المتوقع وأداء المحرك ضعيف والتسارع بطئ.

ثبات السيارة على العفشة الناعمة ضعيف وخاصة عند السرعات العالية.

نظام التعليق صلب والمحرك سعته أقل من سعة محركات السيارات المنافسة لها.

بالنسبة إلى حركة السيارة على الأراضي الغير ممهدة فهي غير ثابتة وليست بالقوة المطلوبة.

تتسرب الكثير من الضوضاء الخارجية إلى داخل السيارة ولا يعزلها المحرك.

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق السعودية

وبالنسبة إلى أسعار السيارة فمن المعروف أن أي سيارة يتم تقديمها بفئات مختلفة وكل فئة تختلف في سعرها بحسب الإمكانيات والتجهيزات، وأسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023م تبدأ من 95 ألف و448 ريال سعودي وفي الفئات الأعلى تجهيزًا سعرها يبدأ من 158 ألف و698 ريال سعودي وهذا كل ما يمكننا تقديمه لكم وأي تفاصيل أخرى بخصوص السيارة سنقوم بتزويدكم بها في أقرب وقت.