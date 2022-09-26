مواصفات وأسعار «كيا سبورتاج» موديل 2022 الجديدة.. اعرف كل ما هو جديد

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عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار «كيا سبورتاج» موديل 2022، حيث أعلنت شركة «كيا» الكورية عن سيارة كيا سبورتاج عن الشكل الجديد كليا، والتي تأتي بقاعدة عجلات أطول في النسخة العالمية، وذلك لتتنافس مع سيارات الكروس أوفر بقوة، وذلك مثل: هيونداي توسان، ونيسان قشقاي وتويوتا كرولا كروس، وفولكس فاجن تيجوان، كل ذلك في حين أن النسخة الأوروبية من كيا سبورتاج 2022 ستحصل على قاعدة عجلات أقصر.

مواصفات وأسعار «كيا سبورتاج» 2022 من الخارج

وتتضمن مواصفات كيا سبورتاج 2022، الكثير والكثير من المميزات الجديدة في الشكل كلياً، حيث يأتي التصميم الجديد من الجيل الخامس بتصميم أنيق وقوي. مع واجهة أنف النمر، وبتصميم مبتكر، وتتضمن أبرز المواصفات ما يلي:

أولاً: من الجوانب

عتبات السيارة الجانبية بلمسة من الكروم، كما تم طلاء أجزاء من أعمدة سبورتاج 2022 الخلفية باللون الأسود. لكن مع حواف باللون الفضي اللامع، وهي تبدو، وكأنها تطفو فوق جسم السيارة.

أبواب السيارة مجعدة بمنحنى شديد مع خطوط تصميم نظيفة، ويميل خط حزام الكروم لأعلى في العمود D. كما توفر خيار سقف عائم يساهم على إبراز العمود C.

وأما عن الجنوط، فيوفر الموديل الجديد من كيا سبورتاج جنوط من السبائك المعدنية بمقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة، لكن مع 7 ألوان وتصميمات فريدة. كما توفر لونين مع السقف الأسود للسيارة، ليكون مختلفا عن جسم السيارة

ثانياً: مواصفات السيارة من الخلف

جاءت كيا سبورتاج 2022 بأكتاف عريضة من الخلف، مما أكسبها الحضور القوي والأنيق، كما تتدفق خلفية فاست باك العضلية إلى المصابيح الخلفية. والتي تميزت بدورها على اتصالها بالباب الخلفي. حيث ترتبط المصابيح الخلفية الشفافة بتصميم أفقي رفيع، وهذا يعطي انطباعا للوهلة الأولى بالبراح، والذهول بالاتجاه الخاص بالسيارة من الخلف.

ويوجد في مواصفات كيا سبورتاج 2022، مصد خلفي رياضي كبير بذات فلسفة الشبكة الأمامية ذات اللون الأسود والتي سنأتي إليها لاحقا. ولإظهار الطابع الرياضي للسيارة من الخلف، وديناميكية التصميم المذهل، فإنه تم إضافة سبويلر سقف خلفي من الخلف.

ثالثاً: المواصفات الخاصة بكيا سبورتاج من الأمام

تحتوي السيار المذهلة من الاتجاه الأمامي على شبكة أمامية بتصميم نادر ورائع، وفريد، مع رسم شبكي مفصل يمتد بعرض الوجه. كما تربط هذه الشبكة الممتدة شبكة تايجر نوز المميزة.

وبالنسبة للإضاءة، فإنه تم إضافة مصابيح أمامية مع إضاءة نهارية مدببة ولافتة للنظر. كما يوجد مصد أمامي يحتوي على شبكة سفلية ومصابيح الضباب، وذلك بتصميم رياضي أيضا، له من القوة، قوة الاتجاه الخلفي للسيارة.

ويحمل غطاء المحرك من الأمام شعار كيا الجديد للسيارة الأعظم في عام 2022.

مواصفات كيا سبورتاج 2022 من الداخل

ومن الداخل، فإن سيارة كيا سبورتاج 2022، تأتي مع مساحة رائعة، وتقنية متطورة، ومقصورة جريئة جداً بخامات ذات جودة مرتفعة. وصرحت الشركة المصنعة، بأنها استخدمت العديد من المواد عالية الجودة في تجهيز الجزء الداخلي من السيارة لكي تظهر راقية ولطيفة في ملمسها.

وتتضمن مواصفات السيارة من الداخل ما يلي:

تأتي السيارة كيا سبورتاج بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف بلمسات من الكروم. كما يوجد فتحات للتهوية بشكل ثلاثي الأبعاد، ويوجد أمام السائق لوحة موجهة إليه بشاشتين منحنيتين بمقاس 12.3 بوصة تعملان باللمس عبر لوحة القيادة. التي تضم كلا من وحدات المعلومات الترفيهية وعدادات القياسات، والتي هي في الأساس تضم شاشة بلورية سائلة. وتأتي السيارة بنظام صوت اختياري من شركة “هارمان كاردون” الأمريكية.

وتضم السيارة من الداخل كونسول (وحدة تحكم) مركزي، يتميز بلمعة عالية الجودة، ويحتوي على مقبض ناقل الحركة الدوار للسيارة، وكذلك المفاتيح ذات اللمسة الرقيقة الناعمة. وحاملات الأكواب، والعديد من الوظائف الأخرى. وتوجد أيضا أزرار فعلية للتحكم في درجات الحرارة داخل السيارة.

وفيما يتعلق بالمقاعد، فإن للسائق والراكب بجواره في الأمام، مقاعد جمعت بين الراحة العالية، والتكنولوجيا الفائقة في التصميم الرياضي النحيف. كما تتمتع السيارة بشماعات مدمجة داخل مساند الرأس الرفيعة للسائق والراكب الأمامي. بحيث تسمح للراكب من الخلف بتعليق ما معه من حقائب وغيرها.

فئات «كيا سبورتاج 200» الإصدار الجديد

وبينت شركة كيا، أنه سوف يتم بيع كيا سبورتاج 2022 الكروس أوفر العائلية “متوسطة الحجم” في أربع فئات. وهي:

كيا سبورتاج Night Fall 2022.

كيا سبورتاج SX Turbo 2022.

كيا سبورتاج EX 2022.

كيا سبورتاج LX 2022.

وسوف تكون قياسات وأبعاد السيارة كما يلي:

الطول (183.5 بوصة) × العرض (73.4 بوصة) × الارتفاع (65 بوصة)، وهو ما يوازي بالملليمتر 4660 مليمتر (طول) × 1865 (عرض) × 1660 مليمتر (ارتفاع).

على أن تكون قاعدة العجلات 108.4 بوصة (2755 مليمتر).

مواصفات محرك كيا سبورتاج

ويأتي المحرك الخاص بالسيارة موضوعنا اليوم بـ 4 خيارات من المحركات، وهي كما يلي:

أولاً: المحرك الأول بنزين: ويأتي بسعة 1600 سي سي، بمحرك توربيني، معروف اختصاراً بمحرك “تيربو”، ويولد قوة بمقدا 177 حصانا. وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، وبناقل حركة يدوي 6 سرعات، أو أوتوماتيك 7 سرعات.

ويأتي بسعة 1600 سي سي، بمحرك توربيني، معروف اختصاراً بمحرك “تيربو”، ويولد قوة بمقدا 177 حصانا. وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، وبناقل حركة يدوي 6 سرعات، أو أوتوماتيك 7 سرعات. ثانياً: المحرك الثاني بوقود بنزين مزود بتيربو: ويأتي بسعة 1600 سي سي، لكن يتصل بمحرك كهربائي ينتج 169 كيلوواط، وتولد مجتمعة قوة إجماليها 230 حصانا.

ويأتي بسعة 1600 سي سي، لكن يتصل بمحرك كهربائي ينتج 169 كيلوواط، وتولد مجتمعة قوة إجماليها 230 حصانا. ثالثاً: المحرك الثالث “بلوج إن هايبرد” (Plug- in hybird): ويحتوي على 2 محرك، الأول 137 كيلوواط، بعزم دوران 416 نيوتن/ متر، والثاني 195 كيلوواط، بعزم دوران 350 نيوتن/ متر، وتولد مجتمعة 265 حصانا.

ويحتوي على 2 محرك، الأول 137 كيلوواط، بعزم دوران 416 نيوتن/ متر، والثاني 195 كيلوواط، بعزم دوران 350 نيوتن/ متر، وتولد مجتمعة 265 حصانا. رابعاً: المحرك الرابع بوقود ديزل: ويأتي بسعة 2000 سي سي، بقوة 183 حصانا، وعزم دوران 417 نيوتن/ متر، وذلك بناقل حركة أوتوماتيك بـ8 سرعات.

أسعار كيا سبورتاج 2022

إن تغير المواصفات لكيا سبورتاج 2022. يمثل عاملا جوهريا في تغير سعرها من بلد إلى آخر، لكن تأتي كيا سبورتاج بأربعة فئات كما يلي:

وتبدأ الفئة السعرية الأولى من 93 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 24 ألف دولار أميركي، وهو ما يوازي 438 ألف جنيها مصريا.

وتأتي الفئة الثانية بسعر 105 آلاف ريال سعوديا. وهو ما يساوي 28 ألف دولارا أمريكيا، ويوازي بالعملة المصرية 512 ألف جنيها مصريا.

لكن الفئة الثالثة تزيد لتصبح 114 ألف ريال سعودي، و30 ألف دولار أميركي، و 548 ألف مصري.

في حين تأتي الفئة الرابعة لتكون بسعر 132 ألف ريال سعودي، وهو ما يوازي 35 ألف دولار أميركي، أي ما يوازي 640 ألف جنيها مصريا.

ملحوظة: الأسعار في السوق المصري قد تكون مختلفة عن ما هو مكتوب، وذلك بسبب تذبذب سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وعدم الاستقرار في الأسعار. وقد تكون الأسعار في هذا الفيديو أكثر دقة في السوق المصري.