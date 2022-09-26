شيري تيجو 8 برو تعرف علي مواصفات السيارة بالصور

شيري تيجو 8 برو بالمواصفات والصور هي أحد أهم سيارات موديل 2022 وتتميز بفخامتها وجودتها العالية ،وتتصنف السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وهيكلها الخارجي SUV مثل سيارة كاي x3 برو ،وتتكون السيارة من 7 مقاعد موزعة علي ثلاث صفوف وتتميز تجهيزات الصف الأول بإمكانية التعديل كهربائياً لكرسي السائق والراكب الأمامي ، ويتميز الصف الثاني بإمكانية تحريك المقاعد في أربع اتجاهات وكذلك يمكن تحريك مقاعد الصف الثالث ، ويوجد ثلاث فئات من سيارة شيري تيجو 8 برو .

مواصفات سيارة شيري تيجو 8 برو

يوجد العديد من المواصفات التي تميز سيارة شيري تيجو 8 برو عن غيرها من السيارات ون أهم هذه المواصفات ما يلي:

تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته 1600 سي سي بقوة 197 حصان ، وعزم دوران 290 نيوتن/متر.

يوجد بالسيارة مفتاح زكي مع إمكانية غلق وفتح السيارة بدون مفتاح.

تتميز بإمكانية إدارة المحرك عن بعد.

وجود زجاج فاميه خلفي بالإضافة إلي وجود خاصية اختيار نمط للقيادة X2.

وجود حساس إضاءة أوتوماتيك مع مثبت سرعة .

التمكين من فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

يوجد بها فتحة سقف بانوراما وستارة كهربائية بالإضافة إلي وجود مثبت سرعة ذكي مع مراعاة الحفاظ علي المسافات والحارات المرورية.

تتميز بوجود شاشة 12.3 انش وخاصية عرض الهاتف علي الشاشة ، وجود عجلة قيادة معددة المهام .

السيارة بها شاحن هوائي للهواتف وبلوتوث أيضاً.



السيارة شيري تيجو 8 برو مزودة بنظام مراقبة ضغط الإطارات بالإضافة إلي وجود كاميرا للرؤية الخلفية وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية وبها أيضاً مرآة داخلية ذاتية التعتيم.

تتميز السيارة بوجود خاصية مراقبة النقاط العمياء بالإضافة إلي قدرتها علي تحديد الاصطدام الأمامي والتحذير منه.

يوجد جهاز تحذير عند الخروج من الحارة المرورية ،وتتمكن السيارة من التوقف التلقائي عند الطوارئ والتنبيه عند الرجوع للخلف أو فتح الأبواب بالإضافة إلي خاصية الحفاظ علي القيادة في المسار المحدد.

تتميز السيارة بالتحكم الذكي في الإضاءة العالية حتي تمنح قائد السيارة رؤية عالية أثناء ركن السائق للسيارة لتفادي خدشها أو اصطدامها بالحواجز وذلك من خلال مرايا كهربائية .

أسعار السيارة في الأسواق

يوجد للسيارة ثلاث فئات وأسعارهم التقريبية كالتالي: