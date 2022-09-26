نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ5000 ريال إمتلك سيارة مستعملة رخيصة وبحالة جيدة في المقال التالي

بـ5000 ريال إمتلك سيارة مستعملة رخيصة، يميل معظم المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية شراء السيارات من نوع تويوتا لثقتهم الكبيرة في صناعتها اليابانية وتوافرها بهيكل من السيدان وأخر من الهاتشباك وبها العديد من وسائل الراحة والأمان. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع معروض للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة معروضة للبيع في مدينة القريات السعودية.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 1600 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582827811 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582827811. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2006 مستعملة سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2006 مستعملة للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 200000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596112980. سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2008 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2008 مستعملة للبيع في مدينة الشرقية السعودية.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 10000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 164000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580388296. سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2012 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2012 مستعملة في مدينة الشرقية السعودية.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 16000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 125000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا رمادي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580388296. عمر شويل - جدة بـ5000 ريال إمتلك سيارة مستعملة رخيصة وبحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ5000 ريال إمتلك سيارة مستعملة رخيصة وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.