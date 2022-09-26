نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات هيونداي أكسنت مستعملة موديلات حديثة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي أكسنت يميل إلى شراءها الكثير لما تمتاز به من قوة على الطريق والأداء المتميز مع القدرة على التحكم من جانب السائق في السيارة أكسنت، تختلف الأذواق في شراء السيارات فيوجد فئات ترغب في شراء السيارة الفاخرة وأخرون يرغبون في شراء سيارة ذات جودة عالية وإمكانيات متميزة وفي نفس الوقت بسعر منخفض، جمعنا لكم عدد من سيارات أكسنت رخيصة في السعر بسوق السعودية بكماليات الأمان ومساحة داخلية كبيرة.

سيارات هيونداي أكسنت مستعملة حديثة بالسعودية

يوجد عدد من السيارات هيونداي بموديلات حديثة بسعر منخفض مناسبة لكل الفئات من أقوى وأرقى أنواع السيارات الخليجية المناسبة في كافة الظروف المناخية والطرق الوعرة، ولا شك بأن عامل السعر للسيارة أمر هام ومحور ضروري قبل الشراء حتى تكون مناسبة للحالة المادية عند عملية الشراء.

سيارة اكسنت 2019 رخيصة بالرياض

هيونداي اكسنت موديل عام 2019 مستعملة رخيصة، محرك السيارة قوي بناقل حركة اوتوماتيك، هيكل السيارة الخارجي نوعه سيدان، لون الطلاء زيتوني، قير السيارة اوتوماتيك بمحرك 1600 لتر، Base، نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية.

نظام فرامل السيارة مانع الانغلاق ABS. وسائد هوائية للسائق لنظام الأمان والراكب الأمامي. مرايا الجانبية الكترونية لأبواب السيارة الأمامية. سعر السيارة اكسنت هيونداي كاش فقط 20 ألف ريال سعودي.

سيارة اكسنت رخيصة موديل 2016 مستعملة

اكسنت إصدار عام 2016 محرك بسعة 1400 لتر، ناقل الحركة للسيارة القير نوعه اوتوماتيك، كما أن السيارة بها نوافذ كهربائية الأمامية والخلفية، راديو مشغل أسطوانات، شاشة لمس، عداد الممشى عداد وقود عداد ضغط الإطارات، عداد الممشى للسيارة سجل 300 ألف كيلو متر، مصابيح السيارة الأمامية للقيادة في الضباب.

تحتوي السيارة على مشغل أسطوانات وخاصية الدخول الذكي. سنتر لوك، مرايا السيارة كهربائية. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. نوع الدفع أو الجر أمامي قيادة. مكان السيارة في جازان بالمملكة. سعر السيارة هيونداي اكسنت 22 ألف ريال سعودي.

هيونداي اكسنت 2020 محرك 1400

سيارة هيونداي بمواصفات خليجية بمحرك بسعة 1400 سي سي، ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك، الهيكل الخارجي للسيارة سيدان، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، وقود محرك السيارة البنزين.