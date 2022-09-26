بـ926 ريال سيارات كيا سبورتاج وبيجاس مستعمله بنظام التقسيط في السعودية

ننشر اليوم عبر مقالنا هذا أفضل وأقوى سيارات كيا مستعملة في السعودية والتي يتم تقديمها من جميع السنوات ولكنها متوفرة في عام 2022م، حيث أن السيارات المستعملة لا يتم دفع قيمتها على دفعة واحدة كما يظن البعض وإنما يمكنك التقسيط في أسعارها أيضًا حتى وإن كانت أسعارها أقل من 5 آلاف ريال سعودي وقد تصل قيمة القسط الشهري من سعر السيارة أقل من ألف ريال سعودي وهذا ما سنوضحه لكم بشكل تفصيلي عبر سطور مقال اليوم.

سيارات كيا مستعملة في السعودية

1. سيارة كيا ستينجر 2018 LX مستعملة

تعد هذه السيارة واحدة من أقوى السيارات المستعملة التي يتم تقديمها الآن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وبالنسبة إلى مواصفات السيارة فهي عبارة عن أنها سيارة لونها الخارجي هو اللون الأسود وهيكلها الخارجي جذاب إذ أنه يحتوي على شبك عريض أمامي لونه أسود ومطلي بالكروم، وتتكون من أربعة أبواب وفسيحة من الداخل وديكورها الداخلي جيد وتم إطلاقها في عام 2018م في اليابان، السيارة متوفرة الآن مستعملة بسعر يبدأ من 92 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري يبلغ 2.415 ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة اتصل على رقم 8004400055.

2. سيارة كيا بيجاس 2020 FLEEt

متوفر من السيارة اللونين الأبيض والرصاصي الداكن، وهي عبارة عن سيارة متطورة تم إطلاقها في عام 2020م وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين حيث أنها تصل إلى مسافات تتراوح بين 80 ألف حتى 90 ألف كيلو متر، وسعر قسط السيارة الذي يتم سداده شهريًا قيمته تبلغ 926 ريال سعودي وسعر الكاش يبدأ من 40 ألف و374 ريال سعودي وإذا رغبتم في الحصول على أي معلومات أخرى بخصوص السيارة يمكنكم الاتصال على رقم 8004400055.

3. سيارة كيا سبورتاج 2021 مستعملة

وبالنسبة إلى سيارة كيا سبورتاج موديل 2021م فهي من أكثر السيارات التي عليها طلب كبير جدًا منذ وقت إصدارها أي منذ عام واحد حتى وقتنا الحالي، والسيارة حجمها صغير ولكنها ممتازة من حيث الثبات والسرعة ولونها الخارجي هو اللون الأزرق وتتكون من أربعة أبواب وسعر السيارة يبدأ من 91.201 ريال سعودي بينما القسط الشهري قيمته تبدأ من 1.939 ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 8004400055.