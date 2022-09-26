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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسطورة الدفع الرباعي.. تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة مواصفاتها خرافية وامكانيتها عالمية في السعودية في المقال التالي
أعلن سوق السيارات في المملكة العربية السعودية عن توافر جميع فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة والمتطورة، حيث أنه منذ الفترات الأول من إصدار السيارة وتواجدها في سوق السيارات الجديدة المختلفة وهي لها شعبية كبيرة جدًا ولذلك أعلن السوق السعودي أنها متوفرة بكل الفئات والألوان في الكثير من المناطق، وسنقوم بتقديم كل المعلومات والإمكانيات المقدمة بها السيارة والأسعار المقدمة بها داخل سوق السعودية إلى كل الأشخاص التي تبحث عن السيارة وترغب في شراءها.
مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومميزاتها
- عجلة قيادة السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر ومزودة بأزرار تحكم.
- شاشة عدادات السيارة تعمل باللمس ومقاسها يتراوح بين 4.2 إلى 7 بوصة.
- بينما مقاس شاشة وسائط السيارة يتراوح بين 9 إلى 12.3 إنش وتعمل باللمس.
- تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو للأجهزة الذكية.
- يتم التحكم في مقاعد السيارة بشكل كهربائي وكذلك طي المرايا الجانبية.
- السيارة مزودة بكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق حول السائق.
محركات تويوتا لاند كروزر موديل 2022
هناك أكثر من محرك داخل السيارة ويختلف باختلاف الفئة وتتمثل أنواع محركاتها الثلاثة في كل مما يلي:-
- المحرك الأول سعته تبلغ 4000 سي سي وقوة دفعه 271 حصان وهو مزود بالهواء.
- بينما المحرك الثاني سعته تبلغ 3500 سي سي وقوة دفعه تبلغ حوالي 409 حصان.
- أما المحرك الثالث سعته 3300 سي سي وهو من النوع التيربو يعمل بالديزل وقوته 302 حصان.
عيوب تويوتا لاند كروزر موديل 2022
- سعر السيارة أعلى بقليل من الفئات السابقة لنفس السيارة.
- مقاعد الصف الثالث للسيارة ضيق بعض الشيء.
- يوجد في السيارة الكثير من المواد البلاستيكية وبذلك تقل كفاءة السيارة.
- محرك السيارة لا يتكون من ثماني أسطوانات.
سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في سوق السعودية
- سعر الفئة الأولى من سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 وهي جي إكس آل يبدأ من حوالي 263 ألف ريال سعودي.
- بينما الفئة الثانية من السيارة وهي فئة جي إكس آر إل 3 سعرها يبدأ من 293 ألف ريال سعودي.
- أما سعر الفئة الثالثة فيبدأ من جي إكس آر إل 4 سعرها يبدأ من 305 ألف ريال سعودي.
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