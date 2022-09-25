عروض تقسيط الناغي بدون فوائد أو مقدم على فورد تورس اكسبلورر وايدج موديل 2022، أطلق فورد الناغي مجموعة من العروض التي لا تفوتك على موديلات فورد 2022، وذلك بنظام تقسيط بدون هامش ربح وبدون سداد دفعة مقدمة، العرض الأول على سيارة فورد إكسبلورر 2022 الفئة الأساسية قسط شهري 2449 ريال لمدة 60 شهر بدلاً من 2709 ريال، تتوفر بمحرك 6 سلندر 3300 سي سي قوة 285 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع رباعي، تتميز بنظام تثبيت للسرعة، إمكانية فتح السيارة بالريموت، إمكانية التشغيل الذكي للمحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، إمكانية تحكم من المقود بالاضافة إلى مكيف متعدد المناطق.

عروض تقسيط الناغي فورد 2022

كما يتميز طراز إكسبلورر 2022 من فورد من حيث مواصفات الترفيه والأمان باتصال يو اس بي، مشغل سي دي، نظام آمان و6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح و عدد 7 وسائد هوائية، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 18 إنش وإضاءات ليد.

تقسيط سيارات 2022 بدون فوائد

كما توفر عرض تقسيط آخر ضمن عروض الناغي فورد 2022 بدون مقدم تعاقد أو فائدة على سيارة فورد ايدج 2022 فئة ترند، حيث بلغت قيمة القسط الشهري 2099 ريال لمدة 60 شهر. السيارة بها محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 250 حصان قير اوتوماتيك ونظام الدفع كلي، وتتميز بنظام تثبيت للسرعة، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، اضاءات ليد، جنوط 18 انش، إمكانية الدخول الذكي، إمكانية التشغيل بصمة، فرامل مانعة للانغلاق، 6 وسائد هوائية، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من الدريكسون، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و 9 مكبرات للصوت.

عروض تقسيط تورس 2022 الناغي

كما تضمنت عروض التقسيط 2022 لدى فورد الناغي طراز تورس الجديد فئة امبيانتي، وذلك بنظام تقسيط مريح بدون مقدم تعاقد أو هامش ربح مع قسط شهري 1969 ريال لمدة 60 شهر. السيارة لديها محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 232 حصان وتعمل بقير أوتوماتيك، وتتميز بكامبرا خلفية، حساسات خلفية، مانع اصطدام فرملة تلقائية، فتحة سقف، جنوط 17 انش، اضاءات ليد، 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الثبات والانزلاق، تقنية دعم المكابح، نظام تثبيت سرعة، مكيف متعدد المناطق، فتح السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك، مرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات الصوت، عجلة قيادة جلد مع إمكانية التحكم.