بأقل من ٢٢ الف ريال امتلك سيارة احلامك نقدا وبالتقسيط في المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات كيا وشفروليه تعتبر من السيارات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، لأنها مريحة بشكل كبير في القيادة، وبها كماليات تميزها عن باقي أنواع السيارات.

وايضا مما يجعل الإقبال عليها بشكل كبير، ولأن أسعارها قليلة ويمكن للجميع شراؤها.

لكن لذالك سوف نعرض إليكم اليوم إمكانيات واسعار سيارات شفروليه وكيا المستعملة للبيع.

مجموعة سيارات كيا وشيفورلية للبيع داخل المملكه

كيا ريو سيدان ٢٠١٣:

تتميز سيارة كيا ريو سيدان ٢٠١٣ بلونها الخارجي الأسود، وتم قيادتها ١٤٨,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين.

ولذلك بها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

كذلك يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها صدام أمامي وخلفي نفس لون السيارة.

مرايا لون السيارة، ومقابض الأبواب نفس لون السيارة، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة مشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي، وراديو وعداد المسافات.

لكن يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها قفل مركزي ومسند زراع المقعد الأمامي، وتعديل إمالة المقود ومقود كهربائي، ومقود يوريثان.

مميزات السيارة كيا ريو:

ولذلك تتميز بمزايا أمان عديدة منها Isofix لتثبيت مقاعد الأطفال.

سعر السياراة كيا ريو:

لأن توجد كيا ريو سيدان ٢٠١٣ بمدينة الرياض وسعرها ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966547266837.

شفروليه كروز ٢٠١٥:

تتميز سيارة شفروليه كروز ٢٠١٥ بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها ١٥٠,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايا لون السيارة ومصابيح للضباب أمامية فقط.

وهكذا ومرايات الباب يدوية، ومزيل للضباب للنافذة الخلفية، وعجلات خلائطية، ومصابيح أمامية هالوجين.

مزودة هذه السيارة بمشغل أقراص ليزرية، وكمبيوتر يوضح الوقود والمسافة ومتوسط السرعة، ومكيف يدوي وعداد المسافات وراديو.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مسند الذراع في الوسط، ومقاعد قماش، ومقاعد خلفية قابلة للطي، وعرض المعلومات المتعددة

ولذلك وايضا يوجد مقود كهربائي وتعديل إمالة المقود، وجهاز لقياس عدد الأميال، وضبط المقعد يدوي.

مميزات السيارة شيفروليه:

تتميز بمزايا أمان عديدة منها نظام مانع الانغلاق خاص بالفرامل، وتوزيع الكتروني خاص بقوة الفرملة. وأحزمة أمان أمامية فقط، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامية وخلفية.

سعر السيارة شيفورليه:

لأن توجد شفروليه كروز ٢٠١٥ بمدينة الرياض وسعرها ٢٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966500474973.3.

للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١٦:

تتميز سيارة هيونداي النترا ٢٠١٦ بلونها الخارجي الرصاصي، وتم قيادتها ١٣١,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها إشارة التفاف بالمرايا الجانبية وضوء كالمؤشر لاستخدام الفرامل، ومصابيح أمامية للضباب،