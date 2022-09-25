نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بـ4 ألاف في جدة وطالع هيونداي تويوتا شيفروليه في المقال التالي

سيارات مستعملة بـ4 ألاف في جدة وأكثر بحالات جيدة وممتازة في أشهر السيارات الرائدة التي اكتسبت شهرة واسعة مثل سيارات هيونداي وشيفروليه وغيرها من السيارات التي لها منافسين كثير في السوق المحلي والدولي، نعرض سيارات رخيصة مستعملة في جدة بأسعار منافسة وفي متناول يد المواطن والمقيم مع الصور والأسعار والمواصفات. سيارات مستعملة بـ4 ألاف في جدة شيفروليه لومينا موديل 2002 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم تناسب العائلات التي عدد أفرادها 5، تأتي بمحرك كبير حيث يسع 3600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك له 6 أسطوانات وتنتج لومينا من قوة التربو حوالي 263 حصان والعزم 366 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 110 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة العزيزية.

السيارة بحالة جيدة بها بعض التلف والعيوب البسيطة نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، مثبت سرعة، بلوتوث، راديو.

سعر شيفروليه لومينا مستعملة في جدة 4 ألاف ريال. جيلي جي سي موديل 2015 مستعملة سيارة سيدان تصلح للعائلات والشباب تُعرف باقتصادها في البنزين لها 4 أسطوانات وسعة لتر 1500 سي سي، وتنتج قوة 96 حصان وعزم دوران 145 نيوتن. منر، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 130 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي السلامة.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث وبدون أعطال.

تحتوي على مكيف، أكياس هوائية، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، مثبت سرعة، نظام ملاحة.

سعر جيلي جي سي مستعملة في جدة 7500 ألف ريال. هيونداي النترا موديل 2012 مستعملة سيارة سيدان عائلية تعمل على محرك يدوي ذو أربع أسطوانات وست سرعات، وتأتي بمحرك سعته 1800 سي سي وتنتج قوة تربو 143 حصان وعزم دوران 186 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة العزيزية.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة وتلف وشقوق نتيجة الاستخدام.

تحتوي على مثبت سرعة، نظام ملاحة، نظام مانع انغلاق الفرامل، مكيف، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، وسائد هوائية، نظام حماية.

سعر هيونداي النترا مستعملة في جدة 9800 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بـ4 ألاف في جدة وطالع هيونداي تويوتا شيفروليه - ثقفني

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