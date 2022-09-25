نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة هيونداي كونا 2023 وأسعار أنوعها في الأسواق السعودية في المقال التالي
مواصفات سيارة هيونداي كونا 2023 التي ينتظرها الكثير من محببين السيارات المميزة الفخمة، حيث أعلنت شركة هيونداي إطلاق سيارتها الجديدة بالسوق السعودي من خلال وكلائها الرسمين بالمملكة، موضحة أن السيارات المطروحة تتميز بأنها رياضية ومتعددة الاستخدامات ويتوافر بها الكثير من المواصفات التي تتناسب مع جميع الفئات، حيث توفر هذه السيارات لمستخدميها جميع مزايا سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم مثل السيارة الرقمية هيونداي باليسيد 2022، قامت الشركة المصنعة بإدخال تحديثات عديدة لموديل 2023 بهدف الوصول إلى نموذج أكثر فاعلية وأحسن أداءً من النماذج السابقة، وهي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بين الإثنين مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.، وتعد علامة هيواندي من العلامات التجارية العالمية التي تجذب الملايين لجودته السيارات المصنع بالمصانع الخاصة بها وعملت على الحفاظ على مكانة لا يستهان بها وسط الكثير من العلامات التجارية المميزة.
مواصفات سيارة هيونداي كونا 2023
- شاشة للمعلومات والترفيه بمقاس 8 بوصة.
- الشاشة تعمل بنظامي Apple Carplay و Android Auto.
- توافر شاشة عدادات LCD بمقاس 4.2 بوصة.
- مشغل CD ومدخل AUX وراديو HD، ونقطة اتصال Wi-Fi.
- نوافذ كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، شاحن لاسلكي للهاتف. يوجد نظام تدفئة وتبريد المقاعد.
- تساعد الفرامل عالية الأداء مع الدوارات الأمامية الكبيرة مقاس 14.2 بوصة في الحفاظ على التحكم.
- خزان وقود سعة 49 لتر يوفر نطاق 489 كيلومتر.
- السيارة حاصلة على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.
- مكبرات صوت ستيريو موزعة بشكل جيد داخل السيارة. وجود بلوتوث ومدخل USB، ونظام الملاحة GPS.
عيوب سيارة هيونداي كونا 2023
- أداء المحرك الأساسي ضعيف.
- الجزء الداخلي للسيارة يحتوي على الكثير من الألواح البلاستيكية الصلبة.
- مساحة التخزين الداخلية صغيرة مقارنة بالعديد من السيارات المنافسة الأخرى.
- عدم كفاية مساحة المقعد الخلفي، وهو ما قد يسبب الشعور بعدم الراحة للركاب.
- نظام عزل الضوضاء الخارجية والرياح متواضع.
أسعار أنوع سيارات هيونداي كونا 2023
- هيونداي كونا 2023 Smart تأتي بسعر 95,535 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي كونا 2023 Comfort تأتي بسعر 98,135 ريال سعودي.
- هيونداي كونا 2023 Ultimate تأتي بسعر 118,000 ريال سعودي.
- هيونداي كونا 2023 N line تأتي بسعر 158,000 ريال سعودي.
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