سيارات مستعملة مفحوصة ونظيفة بأسعار مخفضة لسرعة البيع، تتوفر بالشرقية للبيع سيارة كيا كرنفال 2015 فل كامل مشت مائة وثمانين ألف كيلو متر، محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي يعطي قوة 260 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بجنوط مقاس 17 بوصة، شاشة أمامية وخلفية، فتحة سقف، ، كاميرا خلفية، منافذ للشحن والطاقة، طي المرايات كهربائياً، ابواب شفط، وسائد هوائية، حساسات خلفية، صندوق خلفي بتحكم كهربائي، مانع انزلاق. استمارة السيارة ما زالت سارية والفحص جديد والسعر المطلوب 23 ألف ريال.

سيارات مستعملة مفحوصة بأسعار مخفضة

تتوفر بمدينة تبوك للبيع سيارة شانجان سي اس 35 بلس مستعملة موديل 2015 مشت أكثر من 220 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي يعطي قوة 156 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بمقاعد جلد، تشغيل بصمة، حساسات خلفيه، 6 مكبرات صوتية، نظام تثبيت سرعة، حساس ضغط الاطارات، مكيف يدوي، دخول ذكي، نوافذ كهربائية، منافذ للشحن والطاقة، كاميرا خلفية، إمكانية التحكم من خلال طارة المقود، جنوط مقاس 17 بوصة. السيارة نظيفة لا يوجد رش خارجي أو داخلي والسعر المطلوب 17 ألف ريال.

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة كيا ريو مستعملة موديل 2014 نص فل مشت 155 ألف كيلو متر قابل للزيادة، محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي يعطي قوة 109 حصان والقير اوتوماتيك. البودي شد بلد به رفرف خلفي يمين مرشوش والكفرات جديدة، الفحص جديد والاستمارة جديدة السعر المطلوب 18 ألف ريال مع العلم أن السيارة مسيومة بقيمة 16 الف ريال. تتميز بحساسات خلفية، مشغل سي دي، مدخل AUX، مقاعد قماش، تكييف يدوي، بلوتوث، ابواب شفط، صندوق خلفي كهربائي، تحكم كهربائي بالمقاعد، وسائد هوائيه، اضاءات ليد، جنوط مقاس 17 بوصة.

سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هوندا سيفيك موديل 2014 مشت أكثر من 330 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 123 حصان والقير اوتوماتيك. يوجد رشوش بالرفرف الامامي يمين والصدام فقط وباقي البودي بحالة الوكاله. تتميز بجنوط مقاس 17 بوصة، حساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاقـ، مانع إنزلاق، دخول ريموت، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، تشغيل ذكي للمحرك، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل، تحكم من خلال طارة القيادة. السعر المطلوب للبيع هو 22 ألف ريال.