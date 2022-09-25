نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة فورد تورس 2021 للتنازل بدون مقابل حالات مفاجأة في المقال التالي

تعتبر سيارة فورد تورس من السيارات الناجحة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك السيارة مجموعة مزايا جبارة وقوية منها الهدوء الكبير أثناء سيرها والعزل الصوتي للضوضاء في الداخل، كذلك تحتوي السيارات على خامات عالية الجودة من الداخل تحديدًا، وأيضا تحتوي السيارة على مساحات تخزين كبيرة خاصة في الشنطة الخلفية، وأيضا تتمتع السيارة بعوامل آمان غاية في الروعة وتحمي من معظم آثار الصدمات على الركاب داخل السيارة. سيارة فورد تورس 2021 للتنازل بدون مقابل حالات مفاجأة السيارة موديل تورس 2021، حالة السيارة مستعملة بحالة نظيفة.

وفي الوقت نفسه نوع الوقود هو البنزين، ممشى السيارة هو 56 ألف كيلومتر.

السيارة تحتوي حكة بالباب الخلفي، القسط الشهري للسيارة هو 1740 ريال.

كذلك المصابيح الأمامية والخلفية تعمل بشكل جيد وبدون ملاحظات.

بودي السيارة بدون ملاحظات والسيارة للتنازل بدون مقابل.

وفي الوقت نفسه طلاء البودي الخارجي بحالة قوية، محرك وقير السيارة بدون ملاحظات.

عضلات السيارة لا تحتوي على آي ملاحظات، وجهة التنازل بنك الراجحي. سيارات فورد 2021 للتنازل من البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية هناك حالة اخرى سيارة فورد في الرياض، ممشى السيارة هو 58 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأبيض لؤلؤي والسيارة جملي من الداخل.

السيارة ضمان 5 سنوات، القسط الشهري هو 2662 ريال سعودي.

تكييش السيارة بالبنك مقابل 124 ألف ريال سعودي من البنك الأهلي السعودي.

محرك السيارة 2.0 لتر، السيارة فئة تيتانيوم، وقوة المحرك 245 حصان ميكانيكي.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اتوماتيكي 8 سرعات.

تحتوي السيارة على مثبت سرعة ودخول ذكي لجميع الآبواب.

السيارة تحتوي على مكيف هواء وكاميرا خلفية وحساسات أمامية.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على وسائد هوائية وستارة خلفية. الحالة الأخرى سيارة فورد للتنازل بدون مقابل موديل 2021 هناك سيارة تورس في الرياض ممشى السيارة هو 60 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة ستاندر، وتحتوي على ملاحظة تغيير باب السائق بسبب صدمة.

القسط الشهري للسيارة هو 1948 ريال، وهناك دفعة أخيرة هي 51950 ريال سعودي.

الأقساط المسددة هي 13 قسط بإجمالي 23 ألف و374 ريال سعودي.

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