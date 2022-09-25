اوبترا للبيع في السعودية 4500 ريال، شيفروليه مستعملة بأسعار لا تصدق

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اوبترا للبيع في السعودية 4500 ريال، لا نقاش أن السيارات الشيفروليه بشكل عام لها شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، فهي من أقدم السيارات إستخداما في السعودية وسوف نقدم لكم بإذن الله موديل من السيارات المستعملة الشيفروليه ألا وهي الاوبترا بأسعار تبدأ من 4500 ريال سعودي، كذلك سوف نراعي تنوع وجود السيارة بين مختلف مدن المملكة لكي نرضي الجميع قدر المستطاع. اوبترا للبيع في السعودية 4500 ريال أولا سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2005: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي البديعة.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 190 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (بالدهان الأصلي مع بعض العيوب في الجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف.

سعر السيارة: 4500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2005: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي النهضة.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أخضر (بالدهان الأصلي مع بعض العيوب في الجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف.

سعر السيارة: 7500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008: موقع السيارة: مدينة مكة، حي الشرائع.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 290 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة لوجود بعض عيوب بسيطة في الجسم الخارجي).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف، دخول بدون مفتاح، مدخل USB وAUX، فرامل ABS، كراسي مزودة بخاصية التدفئة، سنترلوك، بلوتوث، أيرباج.

سعر السيارة: 11000 ريال سعودي (نقدي فقط قابل للتفاوض). رابعا سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي المصيف.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة عادي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 260 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (بالدهان الأصلي مع بعض العيوب في الجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: كراسي جلد، فرامل ABS، تكييف، أيرباج، بلوتوث.

سعر السيارة: 8500 ريال سعودي (نقدي فقط). عمر شويل - جدة اوبترا للبيع في السعودية 4500 ريال، شيفروليه مستعملة بأسعار لا تصدق - ثقفني

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