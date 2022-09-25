انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات تويوتا راش موديل 2023.. أقوى عربية عائلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعدّ عشاق تويوتا لاستبقال آخر إصداراتها تويوتا راش موديل 2023 وذلك وفقًا لما صرحت به الشركة نفسها في مؤتمرها الأخير الذي أعلنت به عن نيتها بإطلاق السيارة مطلع العام الجاري مشيرةً غلى ما يميزها من مواصفات وما تتمتع به من تقنيات قيادة وتكنلوجيا عالية كانت قد زودتها بها مصانع تويوتا الضخمة والتي تنافس أكبر الشركات العالمية، إليكم التفاصيل الكاملة من مواصفات، سعر حول تويوتا راش 2023.

سعر ومواصفات تويوتا راش موديل 2023

سعر ومواصفات تويوتا راش موديل 2023

إنها واحدة من إصدارات تويوتا ضمن فئة SUV ذات المقاعد السبع، يتركّز سوق مبيعات سيارات تويوتا العائلية بأسواق الخليج العربي بشكل خاص، يليه سوق أوروبا والولايات المتحدة، أما بالنسبة لأهم المواصفات الخاصة بتويوتا راش، إليكم أبرزها:

محرّك رباعي الأسطوانات يولّد قوة قدرها 132 حصان.

فرش منجد كاملًا بالجلد الصناعي مع منظومة كاملة من الوسائد الهوائية.

أما بالنسبة لاستهلاك الوقود فهي تستهلك 8 لتر لكل 100 كم.

نظام كامل لتثبيت السرعة التكيفية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سعر تويوتا راش موديل 2023 في مصر

سعر تويوتا راش 2023 في مصر

بالنسبة لسعرها في السوق المصرية للسيارات فإنه 437.000 جنيه مصري.