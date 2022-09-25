نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص وبحالة جيدة في المقال التالي

سيارات هونداي وتويوتا من أهم السيارات المستعملة التي يرغب فيها الجميع، وخاصة في السعودية لأنهم من السيارات التي تتميز بماكينة قوية وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أسعار ومواصفات سيارات هونداي وتويوتا المستعملة التي تباع داخل المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٢٠ مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٢٠ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء، ومرايات ضم للإغلاق، ومكيف ذات برودة عالية.

كما السيارة بها مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش تعمل بالكهرباء، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول وباور، ومبدل أقراص ومشغل دي في دي، ومشغل اسطوانات، وبلوتوث ونظام تحكم في الطارة، وراديو كاسيت.

كما السيارة بها أيضا حساسات أمامية وخلفية، ونظام فرامل مانع للانغلاق.

تتمتع هذه السيارة بنظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

السيارة بها نظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وجنوط قوية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة وجهاز إنذار.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٥٩,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عنيزة.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠٢٠ للبيع بسعر ٤٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٧,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و ٧٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0590084168,+966590084168. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري موديل ٢٠٠٥ تتمتع بلون أبيض لا يوجد به اي خدوش ولامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز جنوط سوداء اللون، ومرايات لونها أسود، واربع نوافذ زجاجية أمامية وخلفية.

توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

تعرض سيارة تويوتا كامري موديل ٢٠٠٥ للبيع بسعر خمسة آلاف ريال سعودي، ومن يريدها بالتقسيط يدفع خمسمائة ريال سعودي بداية كل شهر وألف ريال سعودي مقدم.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966582827811,0582827811. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص وبحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.