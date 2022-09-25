نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي كريتا 2022 في السعودية ومواصفات السيارة وأهم مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي كريتا 2022 في السعودية، شركة هيونداى الكورية تكشف عن مواصفات وسعر أحدث اصداراتها الجديدة من السيارات وهي سيارة هيونداي كريتا موديل 2022، فهذه السيارة تعد من أقوي السيارات الرياضية التي تم إصدارها هذا العام 2022، فهي متعددة الإستخدام تعمل بنظام SUV وتم إطلاق السيارة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وأهم ما يميز سيارات هيونداى أنها يتوفر بها جميع مواصفات الامن و السلامة على السائق و الركاب من حيث النوافذ الأمامية والخلفية، و تضم جهاز أنظار ضد السرقة، وكاميرا خلفية ونظام حساسيات امامية وخلفية.

سعر سيارة هيونداى كريتا 2022

السيارة أصبحت متواجدة في السعودية ومصر، وسعر السيارة هو:

سعر هيونداي كريتا 2022 الفئة الأولى 83,875 ريال.

هيونداي كريتا 2022 الفئة الثانية بسعر 88,475 ريال.

سعر هيونداي كريتا 2022 الفئة الثالثة هو 96,525 ريال.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022

السيارة تتميز بتصميمها الأنيق و الجذاب، كما تتوفر السيارة بألوان رائعة الأبيض والأسود والأزرق، بينما يصل طول السيارة 4300 ملم، العرض 1790 ملم، الارتفاع 1620 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2610 مم، سعة الحقيبة الداخلية 433 لتر.

سعة محرك السيارة الفئة الأولى يصل سعتها 1500 سي سي، العزم 144 نيوتن متر، تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي السرعة القصوى للسيارة 169 كم، متوسط استهلاك الوقود 7.1 لتر، سعة خزان البنزين 50 لتر.

متوفر بالسيارة أنظمة أمان فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسادة هوائية للسائق و الراكب الأمامي و نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC وايضا يدعم نظام مراقبة ضغط الإطارات.

متوفر بالسيارة تكييف هواء يدوي، حامل نظارات و زجاج فاميه خلفي، فتحات تكييف خلفية، و يتوفر بالسيارة امكانية طي المقاعد الخلفية، السيارة بها عازل للأصوات الخارجية.

عيوب سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

تقدم شركة هيونداى مجموعة رائعة من السيارات الرياضية الجديدة، ومن أقوى هذه السيارات الرياضية هي هيونداي كريتا 2022 ولكنها تفتقر إلي بعض العيوب وهي: