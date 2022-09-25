نيسان سنترا 2023 نقلة جديدة في عالم السيارات الحديثة لايفوتك تعرف على مواصفاتها

هل تبحثون عن سيارة عملية؟، هل تبحثون عن سيارة بأسعار منخفضة مقارنةً بالجودة؟، ليس عليكم سوى اختيار نيسان سنترا 2023، فهي تجمع بين دقة الأداء وروعة التصميم، بالإضافة إلى أنها من السيارات الاقتصادية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تقرير مفصل عنها، بالإضافة إلى المميزات والعيوب الخاصة بها، وموعد طرحها بالأسواق وأسعارها، فتابعونا.

مواصفات نيسان سنترا 2023

السيارة من السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود.

التصميم الداخلي من الجلد الناعم الجيد.

تبلغ سعة الموتور الداخلي 1600 سي سي.

تتمتع السيارة بناقل من نوع سي في تي.

يوجد بسيارة نيسان سنترا 2023، مدخل aux.

تتميز بمرايات يتم فتحها وضمها أوتوماتيكياً.

يوجد بها فتحة يو إس بي بالإضافة إلى البلوتوث.

تحتوي السيارة على حساسات.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بخمس سرعات.

يوجد بها شنطة خلفية واسعة تبلغ مساحتها 510 لتر.

تحتوي على فرامل abs، والتي تمنع الإنزلاق.

يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية من نوع الليد.

السيارة مزودة بنظام مانع السرقة.

تحتوي على تكييف أمامي وخلفي.

يوجد بها نظام للملاحة، بالإضافة إلى زر تشغيل بدون مفتاح.

تحتوي سيارة نيسان سنتار 2023 على مصابيح نهارية بالإضافة إلى القفل المركزي.

يوجد بالسيارة مسند خلفي بالإضافة إلى الجنوط الرياضية مقاس 16 بوصة.

تحتوي على شاشة تعمل بخاصية اللمس المتعدد، 7 بوصة.

يوجد به راديو بالإضافة إلى القدرة على التحكم به من خلال الشاشة.

هناك إصدار جهاز بالسي دي بالإضافة إلى الفلاشة.

المساحة الداخلية للسيارة كبيرة من الممكن أن تسع لخمس أفراد.

المحرك الخاص بالسيارة رباعي الأسطوانة.

له القدرة على إخراج قوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن لكل متر.

ومن باب الأمان السيارة مزودة بوسائد هوائية تخرج عند اللازم.

فضلاً عن توزيع الفرامل إلكترونياً.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

تحتوي على عدد أربعة سلندر.

سعر السيارة في الأسواق

لم يتم التأكيد على سعر سيارة نيسان سنترا 2023 بشكل رسمي في الأسواق، ولكن يُقال أنها سوف تنقسم إلى عدة فئات، وأول فئة ستكون بمبلغ 425400 جنيه مصري، ومن المُقرر أنه سوف يتم طرح الاسعار الرسمية في الأسواق، في مطلع شهر ديسمبر المُقبل.