سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في الامارات بالتقسيط toyota prado 2022 أفضل إختيار

سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في الامارات toyota prado 2022 مع المواصفات بالكامل نقدمه لكم اليوم بالتفاصيل من خلال فقراتنا التالية، كما نعرض عليكم سعر السيارة toyota بالتقسيط والذي يبدأ من مبلغ 2543 شهريًا، حيث تعد تويوتا برادو احد السيارات الرائدة في السوق العربي، والتي اكتسبت شهرة واسعة داخل الإمارات.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في الامارات بالتقسيط

يعد سعر سيارات تويوتا برادو 2022 من الاسعار المناسبة لشريحة عريضة من المستخدمين في الإمارات، فالسيارة تعد الإختيار الامثل من بين السيارات التي تشاركنا الفئة ذاتها، وتتسم السيارة prado بمواصفات مثالية من حيث التصميم الراقي، والإمكانيات التقنية، والتصميم الداخلية لكبينة القيادة.

تويوتا برادو 2022

يعتبر العديد من مستخدمي السيارة prado أحد أفضل سيارات تويوتا في الامارات، فبجانب سعرها المناسب نجد منها إصدارات عديدة وألوان متنوعة تناسب الذوق العام للشباب والبالغين من الجنسين، فهي:سيارة تحرك كل الحواس منذ الوهلة الأولى عند النظر إليها.

مواصفات toyota prado 2022

السيارة تمتلك محرك بسعة 4.0 لتر، وهو يسير بقوة 271 حصان.

المحرك مكون من عدد 6 سليندر.

سعة خزان الوقود هي 150 لتر تقريبًا.

معدل استهلاك الوقود في السيارة 10.1 كم/لتر.

بالسيارة محول للسرعات أوتوماتيكي، وهي مزودة بعدد 6 سرعات.

أما الوزن الإجمالي للسيارة فهو بمقدار 2,950 كجم.

سعر برادوا 2022 في الامارات

جاء الإصدار الأول من السيارة PRADO 2022 EXR بسعر يبدأ من 165,900 درهم إماراتي، ومتاح الشراء بالتقسيط بمبلغ يبدأ من 2,543 درهم إماراتي شهريًا.

جاء الإصدار الأول من السيارة PRADO 2022 GXR بسعر يبدأ من 183,900 درهم إماراتي، ومتاح الشراء بالتقسيط بمبلغ يبدأ من 2,819 درهم إماراتي شهريًا.

جاء الإصدار الأول من السيارة PRADO 2022 ADVENTURE بسعر يبدأ من 198,900 درهم إماراتي، ومتاح الشراء بالتقسيط بمبلغ يبدأ من 3,048 درهم إماراتي شهريًا.

جاء الإصدار الأول من السيارة PRADO 2022 70TH ANNIVERSARY بسعر يبدأ من 198,900 درهم إماراتي ومتاح الشراء بالتقسيط بمبلغ يبدأ من 3,048 درهم إماراتي شهريًا.

قدمنا اليوم سعر سيارة برادو 2022 في الامارات بالتقسيط، والتي تعد من أشهر سيارات toyota في دول الخليج العربي، وللمزيد من الأخبار عن أسعار السيارات يمكنكم متابعتنا ليصلكم منا كل جديد في عالم الأسعار.